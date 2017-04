Príncipe desencantado

Home > Comportamento

Você é uma mulher feliz e realizada, que sabe se valorizar e está bem resolvida na sua vida profissional, pessoal e espiritual. Você está pronta para ter sucesso também na vida amorosa e está disposta a conhecer o homem com quem gostaria de manter um relacionamento de cumplicidade e companheirismo.

Contudo, o relacionamento amoroso é composto por um casal, e ambos devem estar aptos a respeitar o outro ao compartilhar uma vida a dois. Por isso, para que não haja frustração nesse convívio, é muito importante que você conheça bem a pessoa da qual está se aproximando.

Antes de firmar um compromisso, observe o comportamento dele, atitudes que podem denunciar traços da personalidade que comprometam futuramente o namoro e o casamento. Quando essa etapa é negligenciada, as chances de conflitos e decepções no futuro são muito grandes.

Baseado em post publicado no blog do apresentador do programa “The Love School - A Escola do Amor”, Renato Cardoso, listamos 4 dos principais erros que os homens, de forma geral, cometem quando se trata de relacionamento amoroso. Vamos lá:

- Trata a mulher como garantida

Normalmente, quando a mulher mostra muito interesse no homem, ou logo depois da fase da conquista, ele costuma tratá-la como se já estivesse no papo. Não se esforça mais para tratá-la bem, não se preocupa em dar umas "pisadas na bola" porque acha que, não importa o que acontecer, ela sempre estará esperando por ele. Até que não.

- Não dá atenção

Acha que mulher é igual homem, que não precisa tanto conversar, receber um carinho, ouvir um “eu te amo”. Vê as cobranças da mulher por mais atenção como uma chateação — e logo foge dela, piorando assim o problema.

- Faz a mulher se sentir a terceira ou quarta da lista

Ainda que ele diga que ela é a mais importante na vida dele, na prática ela não se sente assim. A mulher o vê dando mais importância ao trabalho, aos amigos, à mãe, ao futebol, ao celular e às redes sociais do que a ela.

- Não passa segurança

Mente. Não para em emprego. Fica nervoso com facilidade, pois não sabe lidar com a raiva. Agride. Oculta informações dela. Não fala em casamento, só quer morar junto. Não tem liderança. Olha para outras mulheres. Fala em separação nas horas das brigas.

Quando um dos motivos citados acima aparece é normal que a mulher se pergunte como seria o casamento com esse homem. Por isso, os apresentadores e palestrantes Renato e Cristiane Cardoso realizam um trabalho intenso por meio de programas de rádio, televisão e palestras, a fim de, entre outras situações, ajudar as pessoas a evitarem problemas em um relacionamento futuro.

Para saber mais sobre como resolver os problemas da vida amorosa, participe da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.