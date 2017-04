Leia a Bíblia em 1 ano - 91º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Levítico 3

1. E se a sua oferta for sacrifício pacífico; se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor.

2. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação; e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor.

3. Depois oferecerá, do sacrifício pacífico, a oferta queimada ao Senhor; a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura,

4. E ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirará.

5. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo; oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor.

6. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá.

7. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor;

8. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação; e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor.

9. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá a o Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura;

10. Como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á.

11. E o sacerdote queimará isso sobre o altar; alimento é da oferta queimada ao Senhor.

12. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá,

13. E porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação; e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor.

14. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura;

15. Como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á.

16. E o sacerdote o queimará sobre o altar; alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor.

17. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações: nenhuma gordura nem sangue algum comereis.

Levítico 4

1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:

2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar, por ignorância, contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles;

3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, pelo seu pecado, que cometeu, um novilho sem defeito, por expiação do pecado.

4. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor.

5. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação;

6. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá sete vezes perante o Senhor diante do véu do santuário.

7. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação; e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, q u e está à porta da tenda da congregação.

8. E tirará toda a gordura do novilho da expiação; a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura,

9. E os dois rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á,

10. Como se tira do boi do sacrifício pacífico; e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto.

11. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco,

12. Enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha; onde se lança a cinza se queimará.

13. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados,

14. E quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho, por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação,

15. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor; e degolar-se-á o novilho perante o Senhor.

16. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação,

17. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá sete vezes perante o Senhor, diante do véu.

18. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação; e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação.

19. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar;

20. E fará a este novilho, como fez ao novilho da expiação; assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado.

21. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho; é expiação do pecado da congregação.

22. Quando um príncipe pecar, e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado;

23. Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um b o d e tirado das cabras, macho sem defeito;

24. E porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor; expiação do pecado é.

25. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto; então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto.

26. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura como gordura do sacrifício pacífico; assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado.

27. E, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada;

28. O u se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu,

29. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto.

30. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto; e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar;

31. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico; e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor; e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado.

32. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará.

33. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto.

34. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto; então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar.

35. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico; e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas d o Senhor; assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado.

Salmos 1

1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.

2. A nte s tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.

3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.

4. N ã o são assim os ímpios; mas são como a moinha que o vento espalha.

5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.

6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos; porém o caminho dos ímpios perecerá.

Salmos 2

1. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs?

2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:

3. Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas.

4. Aquele que habita nos céus se rirá; o Senhor zombará deles.

5. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará.

6. Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte de Sião.

7. Proclamarei o decreto: o Senhor me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei.

8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão.

9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro; tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro.

10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos instruir, juízes da terra.

11. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor.

12. Beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira; bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.

Provérbios 19

1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo.

2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés.

3. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor.

4. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa.

5. A falsa testemunha não ficará impune e o que respira mentiras não escapará.

6. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes.

7. Todos os irmãos do pobre o odeiam; quanto mais se afastarão dele os seus amigos! Corre após eles com palavras, que não servem de nada.

8. O que adquire entendimento ama a sua alma; o que cultiva a inteligência achará o bem.

9. A falsa testemunha não ficará impune; e o que profere mentiras perecerá.

10. Ao tolo não é certo gozar de deleites; quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes!

11. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão.

12. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência.

13. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo as contendas da mulher.

14. A casa e os bens são herança dos pais; porém do Senhor vem a esposa prudente.

15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome.

16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma; porém o que desprezar os seus caminhos morrerá.

17. A o Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício.

18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar.

19. O homem de grande indignação deve sofrer o dano; porque se tu o livrares ainda terás de tornar a fazê-lo.

20. Ouve o conselho, e recebe a correção, para que no fim sejas sábio.

21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá.

22. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem; porém é melhor ser pobre do que mentiroso.

23. O temor do Senhor encaminha para a vida; aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum.

24. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio; e não tem disposição nem de tornála à sua boca.

25. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso; repreende ao entendido, e aprenderá conhecimento.

26. O que aflige o seu pai, ou manda embora sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra.

27. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento.

28. O ímpio escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniqüidade.

29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos.

