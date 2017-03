Voluntários da Universal doam livros em hospital de São Paulo

Home > Ação Social

Ao longo de quase 4 décadas, a Universal, por meio do grupo de Evangelização nos Hospitais, tornou-se um símbolo de dedicação ao próximo, e, graças à credibilidade adquirida nesse tempo todo, tem realizado um importante trabalho voluntário em diversas instituições hospitalares, levando a fé a todos os envolvidos: pacientes, familiares e também funcionários dos locais atendidos.

Recentemente, voluntários do grupo visitaram o Hospital Municipal do Campo Limpo, localizado na Estrada de Itapecerica, na zona sul da capital paulista. Lá, eles entregaram dezenas de livros cristãos, como “Nos Passos de Jesus”, de autoria do bispo Edir Macedo, e “A Dama da Fé”, de Ester Bezerra.

Pacientes, familiares e funcionários receberam os exemplares gratuitamente. De acordo com o pastor Lázaro Nazaré Pedro, que atualmente é o coordenador do grupo no estado de São Paulo, esse tipo de ação, tem ajudado muitas pessoas a saírem da prostração, recobrarem o ânimo e encontrarem em Deus a saída para os problemas enfrentados. “Em média são alcançadas cerca de 250 pessoas em cada ação como essa”, ressaltou ele.

Universal nos hospitais

O trabalho da Evangelização nos Hospitais conta com mais de 5,8 mil voluntários em São Paulo, os quais realizam frequentemente visitas a unidades e postos de saúde.

Caso tenha um familiar enfermo ou esteja sofrendo com problemas de saúde e deseje a visita de um dos voluntários do grupo, entre em contato pelo e-mail visitas@sp.universal.org.br. Se estiver fora de São Paulo, procure a Universal mais próxima de você.

(*) Com informações do grupo Evangelização nos Hospitais