Universal no México ganha mais uma catedral

No último dia 26 de março, foi inaugurada mais uma catedral da Universal no México.

A Igreja se estabeleceu no país há 25 anos e, desde então, tem trabalhado incessantemente para levar a Palavra de Deus a todos os mexicanos que sofrem, vítimas de toda sorte de males.

O trabalho no México vem se expandindo a cada ano, com abertura de novas igrejas e catedrais por todo o país. A catedral em Iztapalapa, distrito da Cidade do México, capital, por exemplo, foi inaugurada há apenas 4 meses.

Desta vez, foi a cidade de Monterrey, capital do estado de Nuevo León, que ganhou a mais nova catedral, que conta com ar-condicionado, salas especiais para as crianças, um amplo estacionamento e capacidade para acomodar quase mil pessoas sentadas. No dia da inauguração, entretanto, cerca de 2,3 mil pessoas — acomodadas no salão principal e no estacionamento — lotaram o novo templo.

A reunião de inauguração foi realizada pelo bispo Paulo Roberto Guimarães, responsável pela Universal no México. "Todos nós fomos escolhidos por Deus, que nos chamou para nos abençoar e mudar a nossa vida", declarou o bispo, após realizar um clamor especial pelas famílias, a fim de receberem a proteção Divina.

