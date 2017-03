Jovens arriscam a vida pela fama na internet

Home > Comportamento

As fotos que permeiam essa matéria demonstram o quanto é importante a campanha “Selfie Segura”, lançada pelo Governo russo. Entretanto, em quase 2 anos de existência, a conscientização não foi tão bem-sucedida quanto esperava o Ministério do Interior do país. Ao contrário, a cada dia mais jovens aparecem fazendo fotos em locais extremamente perigosos.

Angela Nikolau (foto acima) é uma dessas pessoas. Filha de um famoso equilibrista, ela se apaixonou pelas alturas e agora ganha a vida colocando-a em risco. O trabalho pelo qual Angela é paga é tirar fotos em cima de arranha-céus, pontes ou qualquer outro lugar que envolva as chances de morrer.

Ela, como outros instagrammers, como são conhecidos, são patrocinados por marcas esportivas, de moda, de câmeras fotográficas, agências de viagens, redes de hotéis, etc. O objetivo das empresas é mostrar o seu produto, não importando que seus “modelos” descumpram leis, como fazem ao invadirem prédios privados, por exemplo. Angela tem mais de 450 mil seguidores na rede social Instagram, o que dá grande visibilidade às empresas e, consequentemente, gera lucro para ela.

“Mas se você me pergunta por que filmo a mim mesma, imagine um artista pintando sozinho em seu estúdio, pintando, pintando e pintando por 5 anos, até que esteja praticamente afogado em seu próprio trabalho”, declarou a jovem, de 24 anos, à BBC. “Precisamos de público, algo que é apenas parte da condição humana.”

De acordo com Angela, as pessoas querem, por essência, a admiração de outras pessoas. Ficar famosa, chamar atenção, destacar-se dos demais custe o que custar. No caso dela e de outras dezenas de pessoas, isso pode custar a própria vida. Mas elas não se importam.

“Qual é a razão para se assustar? (A morte) é inescapável. Ela vem para todos nós”, declara outro instagrammer, também famoso pelas selfies arriscadas. Alexander Chernikov tem 23 anos de idade e sonha em ser ator, justamente para ficar famoso e ser admirado.

Chernikov diz não temer a morte e está certo em afirmar que ela chega inevitavelmente, mas será que ele sabe o que vem após a morte?

Busca pelo vazio

Embora alguns desses “modelos” sejam patrocinados, a maioria é movida apenas pela satisfação de ser reconhecido por outros internautas. Querem ser famosos e se juntam aos muitos alienados que existem no mundo lutando por algo que, na verdade, é vazio.

“Correm desesperadamente à procura da felicidade e buscam a satisfação de seus desejos a qualquer custo”, como define a comunicadora Núbia Siqueira, no blog da escritora Cristiane Cardoso.

Conforme ela explica, muitas pessoas se deixam levar pela vaidade, o que pode ser um erro grave, pois, ao focar o ego exaltado, essas pessoas deixam de se preocupar com o que realmente importa: a Salvação.

“Se o ser humano não estiver atento ao seu coração, verá que rapidamente ele se torna um vaidoso diante das conquistas”, afirma ela. “E viver nessa vaidade é viver no ‘vazio do vazio’. Essa foi a conclusão do rei Salomão, que viveu no apogeu das glórias humanas, do luxo, dos prazeres e até do ápice da sabedoria. Depois de tentar encontrar sentido nessas coisas, ele termina a sua vida concluindo que tudo é vaidade. Seu aprendizado foi tão grande que ele repete várias vezes no livro de Eclesiastes que todas as coisas ‘debaixo do sol’ são distrações fúteis e temporárias. Tudo é vantajoso por um tempo, mas depois perde a graça e cai na mesmice.”

O problema é: o homem não sabe o tempo que tem na Terra. E todas as horas perdidas podem custar muito caro. É preciso encontrar um objetivo que verdadeiramente valha a pena, imediatamente.

“Para não se frustrar, compreenda o propósito da sua vida neste mundo e coloque toda a sua força na busca da Eternidade com Deus. A satisfação de ter paz com Ele é incomparável. A beleza e a força espiritual que vêm dEle o tempo não rouba. E ser eleito em Seu coração nos torna o mais feliz dos seres humanos. Essa é a única glória que vale a pena buscar”, conclui Núbia.

