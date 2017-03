Blogueira que ofendeu bebê com Síndrome de Down diz estar arrependida

Home > Comportamento

A blogueira Júlia Salgueiro está sendo indiciada pelo crime de “injúria qualificada” após realizar comentários agressivos e preconceituosos em uma rede social, no dia 21 de março último. Por ser o Dia Internacional da Síndrome de Down, a tia do bebê Fernando, de 11 meses, postou uma foto do menino no Facebook, declarando seu amor por ele.

Pouco tempo depois, Júlia comentou: “É que nem filhote de cachorro. Lindos quando são pequenos, mas quando crescem só pensam em...”, completando a frase com um termo pejorativo relacionado à relação sexual.

Quando outras pessoas começaram a defender o bebê, Júlia ainda replicou: “É nojento... vai sair um monte de filhote de ‘toin toin’”.

Maria Clara Albuquerque e Heitor Dantas, pais de Fernando, procuraram a polícia imediatamente. N mesmo dia, a blogueira apagou os comentários da foto, mas informou à imprensa que não se arrependia nem julgava ter sido agressiva ou preconceituosa.

Em seu depoimento, no entanto, Júlia se declarou arrependida do ocorrido e afirmou estar sob efeito de antidepressivos, pois está em tratamento contra a depressão há 6 meses.

Os internautas, porém, passaram a explorar o histórico de Júlia nas redes sociais e a compartilhar supostas imagens de outras ofensas que ela teria cometido, como: “Quanta mulher gorda HOR-RO-SAAAAAAA!!!!!! Creindedeuspai. Em SP num é assim não. Aff”; “Acho horroroso!!!!! Sotaque pernambucano e cearense é a coisa mais feia do planeta”.

Não dá para apagar as consequências



Júlia se declarou arrependida de suas declarações. Mesmo assim, terá de responder por seu crime. Da mesma maneira, todas as pessoas têm de responder por seus atos e palavras.

“A vida é repleta de escolhas, que nos levam a decisões, que por fim nos levam a ter consequências — positivas ou negativas”, explica o bispo Júlio Freitas. De acordo com ele, é impossível se livrar das consequências. Cedo ou tarde, cada um terá de responder por seus atos e palavras.

“O erro é uma consequência de uma ação inesperada, sem planejamento ou conhecimento. Também pode ser uma falha humana ou de equipamento. Se dizem que errar é humano, eu digo que errar constantemente é sinal de irresponsabilidade.”

Para ter bons resultados é necessário agir bem, e um das atitudes que ajudam nisso é refletir antes de falar qualquer coisa.

“Concentre-se no momento e pergunte a si mesmo o que seria a coisa certa a ser feita naquele momento. Prestar atenção ao que você poderia fazer lhe dá a chance de fazer o que é certo, antes que seja tarde demais”, explica a comunicadora Marcia Paulo no blog de Cristiane Cardoso.

Policiando-se dessa maneira, os erros serão raros.

E se você se lembra de ter ofendido alguém, se desculpe com essa pessoa, independentemente de quanto tempo atrás foi a ofensa. Entenda o erro e seja sincero ao se desculpar.

