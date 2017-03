Local que abrigaria o túmulo de Jesus é aberto à visitação em Jerusalém

Home > Em Foco

Há três locais em Jerusalém que autoridades reivindicam como sendo o túmulo em que o corpo do Senhor Jesus foi colocado: a tumba do jardim (um lugar escavado na pedra, próximo à saída de Jerusalém pelo portão de Damasco); a sepultura de Talpiot (localizada nos arredores de Jerusalém e descoberta em 1980); e, por último, um local no interior da Igreja do Santo Sepulcro (construída pelo imperador romano Adriano, no século 2 depois de Cristo, foto ao lado).

No dia 22 de março último, as portas foram abertas para os fiéis e turistas visitarem um desses possíveis túmulos, o da Igreja do Santo Sepulcro. A restauração da igreja começou há 9 meses e a capela de mármore que há no interior da edificação foi reconstruída nos moldes do original.

A última grande reconstrução do local ocorreu em 1810, em razão de um incêndio. E a restauração atual, que chegou à capela, custou 3,4 milhões de euros (aproximadamente 11,5 milhões de reais).

Será que o corpo do Senhor Jesus ficou em um sepulcro?

Quando o Senhor Jesus foi crucificado, um senador, chamado José, pediu para que Pilatos lhe entregasse o corpo. Pilatos entregou, então, o corpo do Salvador, que foi envolvido com um pano e colocado em uma sepultura.

Entretanto, ao terceiro dia, o corpo do Senhor não estava mais naquele lugar: "Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, Dizendo: Convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite." Lucas 24.6,7

Acontece que essa ressurreição faz parte da promessa: “Na casa de Meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, Eu vo-Lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando Eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para Mim mesmo, para que onde Eu estiver estejais vós também.” João 14.2,3

Conforme o Senhor Jesus explica, no trecho bíblico acima, vemos que o objetivo do cristão, neste mundo, é conquistar a Salvação Eterna, prometida e concedida pelo Salvador.

Ele não está em uma sepultura e vale apenas saber que o Seu corpo, dado em sacrifício pelos que creem nEle, foi ressuscitado. Importa obedecer a Sua Palavra e buscar a Salvação Eterna.

Se você deseja conquistar a Salvação Eterna e compreender os ensinamentos de Deus, não perca tempo: participe ainda hoje de um encontro em uma Universal mais próxima de sua casa. Veja aqui o endereço.