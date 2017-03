Consagração de pastores no Brasil e no exterior

Home > Notícias da Universal

“Dedicar uma pessoa a Deus”, esse é o significado da consagração. Quando um pastor é consagrado, isso quer dizer que o seu ministério está sendo aprovado para que ele sirva a Deus em Seus propósitos.

Este mês, no Canadá, Paraguai e aqui no Brasil, pastores tiveram essa aprovação.

Canadá

No Canadá, quatro pastores foram consagrados. As consagrações (foto acima) aconteceram no dia 12 de março último, no Teatro John Bassett, em Toronto — maior cidade do país. O bispo Bira Fonseca, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal nos Estados Unidos, realizou a cerimônia. A Universal desenvolve o seu trabalho há 24 anos no Canadá, onde já há 12 igrejas.

Paraguai

O bispo Djalma Bezerra ministrou a cerimônia na qual foram consagrados sete pastores no Paraguai, na cidade de Asunción, capital.

O pastor Joad Correia foi um dos consagrados. Ele, que faz a Obra há 14 anos e está casado há 8 com Sabrina Correia, nasceu em Santa Maria da Vitória, interior do estado da Bahia, e atualmente está em Asunción. O pastor recorda que foram os problemas familiares que o levaram a aceitar o convite de um obreiro para participar de uma reunião na Igreja . Logo que foi liberto e teve o seu interior transformado pela presença de Deus, viu nascer dentro dele o desejo de dedicar a sua vida integralmente a ganhar almas para o Reino de Deus. “Passei a desejar que as pessoas viessem a receber o que Deus havia me dado.”

Para ele, ser consagrado é aprovação e capacitação. “Deus nos capacitou ainda mais para que, através de nossas vidas, possamos encher o Reino dEle de almas.”

Brasil

Na Catedral da Avenida João Dias, na zona sul de São Paulo, o bispo Júlio Freitas realizou a consagração dos pastores Paulo Henrique e Magno Mota, além de suas respectivas esposas.

O pastor Magno Mota falou sobre as lembranças que vieram à memória no momento da consagração: “Quando estamos no Altar, de joelhos dobrados, e que o óleo é derramado sobre a nossa cabeça, passa um filme do nosso ministério. Coisas que a gente viveu no início, 20 anos atrás. Coisas que a gente viveu recentemente e que Deus mostra que tudo aquilo era uma preparação que estávamos tendo, para termos uma condição espiritual melhor, para usarmos na Obra de Deus em prol do ganho de almas, que é o nosso intuito, o nosso objetivo. É o momento em que Deus aprova o ministério do pastor, Deus vê nele condição de continuar cumprindo o chamado que a ele confiou."

