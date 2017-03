Você sabe como Deus age na sua vida?

Home > Comportamento

Em diversas passagens da Bíblia, Deus orienta o homem a orar e colocar a fé em ação para superar qualquer obstáculo, pois Ele estará lá para ajudá-lo. Entretanto, nem todos entendem como essa ajuda funciona. Algumas pessoas simplesmente esperam “de braços cruzados” que Deus trabalhe no lugar delas.

Mas essa não é a forma de Deus agir.

Em vídeo publicado recentemente, o bispo Edson Costa explica que, para ajudar uma pessoa a prosperar em seus objetivos, Deus trabalha dando a ela uma visão. "Mais de 46 vezes na Bíblia você vê Deus falando assim: ‘Escreve o que você vê.’ Ou então mostrando para o ser humano.”

É isso o que acontece no caso de Abraão. Deus o guiou até o lado de fora de sua casa e ordenou: “Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência.” Gênesis 15.5

“O que era aquilo? Deus mostrando uma visão”, afirma o bispo Edson. “À noite, quando ele olhasse para o céu e visse aquelas estrelas, do que ele iria lembrar? De uma promessa do Altíssimo: 'Deus disse que eu não vou ficar nessa situação não. A minha descendência vai ser numerosa como essas estrelas.'”

Esteja atento

Da mesma maneira Deus age com todos os homens que O procuram. Para escutá-Lo, entretanto, é preciso estar atento, pois a voz dEle é branda, suave. Ele fala no nosso íntimo, mas são tantas as vozes que temos ouvido que não conseguimos ouvir a voz do próprio Senhor.

Por isso é tão importante, quando um problema surgir, que você tranquilize a sua mente e medite no que a Bíblia, que é a Palavra de Deus, diz. Participar das reuniões na Universal também é fundamental, já que na igreja você tem mais chances de se focar exclusivamente na mensagem dEle.

“Deus dá uma visão para uma pessoa e dentro dessa visão Ele começa a trabalhar para que a vida dela venha mudar”, destaca o bispo Edson. Para ter essa visão, receber essa ajuda, é preciso aprender a fazer isso.

