Mesmo com chuva, concentração de fé reúne 30 mil pessoas no Amapá

Dando continuidade às concentrações de fé e milagres pelo Brasil, o bispo Clodomir Santos esteve, no último dia 24 de março, no Sambódromo de Macapá (capital do Amapá), que fica no km 2 da Rodovia JK, no bairro do Zerão.

Mesmo com o tempo chuvoso, o lugar recebeu aproximadamente 30 mil pessoas dispostas a ouvir a Palavra de Deus.

Muitos obtiveram cura e também a restauração de suas vidas, por meio da fé no Senhor Jesus. Ainda durante o encontro, o bispo Clodomir consagrou o bispo Adriano Evaristo.

Roraima

A Universal de Boa Vista (capital de Roraima), localizada na Avenida Sebastião Diniz, 1.201, no Centro da cidade, também ficou lotada para a “Noite do Desmanche”, realizada pelo bispo Clodomir no local no dia 23 último.

Mais de 7 mil pessoas estiveram presentes. Muitas delas tiveram que ser acomodadas em cadeiras colocadas na rua em frente ao templo, onde foi colocado um telão para que todos pudessem acompanhar a reunião.

Quem esteve presente também pôde participar da consagração do bispo Alessandre Freitas de Almeida.

