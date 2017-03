4 sinais de que o namoro não é sério

Home > Vida a Dois

Namoro é a preparação para o casamento. Conforme ensinam Renato e Cristiane Cardoso, no livro “Casamento Blindado”, se alguém não se vê casando em 2 ou 3 anos, não tem motivos para iniciar um relacionamento.

Muitas vezes, entretanto, uma pessoa que está pronta para assumir esse compromisso se envolve com uma que não está. Para que isso não aconteça com você, o Portal Universal.org listou 4 atitudes que demonstram se ele (ou ela) não está levando esse namoro a sério. Vamos lá:

1 - Falta de compromisso

Quando uma pessoa acredita no relacionamento, ela não tem reservas quanto ao “anúncio oficial”. Hesitar em revelar o namoro aos amigos e demorar para apresentar o (a) parceiro (a) para os pais ou para a família são sinais de que essa pessoa não está pronta para assumir essa relação.

E, conforme ensina o livro "Namoro Blindado”, “entrar em um relacionamento sem estar pronto mental, emocional e espiritualmente é suicídio amoroso. É assim que muitas pessoas perdem um ótimo relacionamento, ou pior: perdem a si mesmas dentro da relação”.

2 - Procura por brigas

Qual assunto lhe incomoda: Criticar a sua família? Comparar você com um (a) ex? Reclamar de seu posicionamento político?

Seja qual for o motivo, se o parceiro o aborda apenas para deixar você desconfortável ou lhe irritar, é sinal de que quer manter atritos na relação. Dessa maneira, você não se apegará tanto ao relacionamento e, com brigas, pode até terminar o namoro.

Cristiane Cardoso é clara ao recomendar: “Fuja se houver brigas, abuso ou grosseria.”

Muitas vezes, esse comportamento vem disfarçado de “brincadeira”. Mas isso só demonstra imaturidade. Cristiane explica que “pessoas imaturas têm medo de compromisso, são incertas sobre o futuro, ciumentas e muito criançolas”.

3 - Inconstância

A pessoa desmarca compromissos em cima da hora. Promete ver você em tal dia, mas não aparece. Combina um programa, mas adia. Deixa de dar notícias por dias, não responde a mensagens nem retorna ligações. Depois, sem mais nem menos, reaparece, como se nada tivesse acontecido.

Só há um motivo para esse comportamento: ela não se importa em estar ao seu lado, falta compromisso. Se a presença de alguém é tão inconstante é porque não se importa tanto assim com a relação, e falta um bom caráter para assumir isso.

4 - Falta de atenção

Renato Cardoso disponibilizou uma lista com 10 pedidos de toda esposa. Dois desses pedidos são: “Quando eu estiver falando, preste atenção. Ouviu?” E: “Eu gosto quando você realmente se interessa no que penso. E me diz o que pensa.”

Na verdade, a atenção é uma exigência das mulheres, mas também dos homens. O próprio Renato revela que “a intimidade do casal não se restringe ao ato sexual, mas principalmente a ouvir um ao outro”.

Uma pessoa distraída, que dá mais atenção ao celular, à televisão ou a qualquer outra coisa do que a você, não está interessada em um futuro ao seu lado.

Se você ainda tem dúvidas sobre o futuro do seu namoro, participe da Terapia do Amor, que acontece todas as quintas-feiras, na Universal, e esclareça-as.