Torcedor cai e morre ao tentar passar de um setor a outro no estádio do Morumbi

O jogo entre São Paulo e Corinthians, que aconteceu neste domingo (26), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol, teve um resultado mais triste fora do que dentro de campo. Durante o jogo, foi divulgava a informação de que o torcedor são-paulino Bruno Pereira da Silva havia falecido, após cair da arquibancada do estádio.

O estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi, tem 25 metros de altura no ponto em que Bruno caiu. É o equivalente a uma queda do 8º andar de um prédio. O torcedor, de 23 anos de idade, sofreu ferimentos na cabeça e fratura exposta em uma das pernas. Foi socorrido e levado ao Hospital Municipal do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, mas já chegou ao local sem vida.

Como aconteceu

A morte de Bruno, infelizmente, é resultado de uma atitude inconsequente do rapaz e de muitas outras pessoas.

O estádio possui divisões entre os setores, sendo que cada setor tem um preço diferente, que varia pela qualidade da visão do campo que os torcedores têm do local. As separações entre os setores são feitas com barreiras de acrílico, metal ou grades, dependendo do local, e arames farpado em todas elas. Para mudar de setor, torcedores se arriscam, subindo na parede mais alta do estádio para passar pela barreira. De acordo com amigos de Bruno, ele estava fazendo isso quando caiu.

Tanto São Paulo quanto Corinthians emitiram comunicados oficiais lamentando a morte do torcedor, que veio de Pindamonhangaba, no interior paulista, para assistir a um jogo no Morumbi pela primeira vez. Nenhum dos times será responsabilizado pelo acidente.

As consequências das nossas atitudes



A Bíblia ensina que “cada qual levará a sua própria carga” (Gálatas 6.5). Ou seja, cada um arcará com as consequências das decisões que tomou. Se uma pessoa toma uma decisão ruim, abre espaço para que o mal a vença. É o que explica o bispo Edir Macedo:

“No esporte, nos negócios e em quase tudo na vida, o adversário ganha, não porque é mais forte, e sim por algum erro do oponente. Se você estudar as vitórias em qualquer esporte, no mundo dos negócios, da política ou em qualquer outra área da vida, encontrará a mesma coisa. O inimigo vence não necessariamente porque é melhor, mais forte ou mais inteligente. Vence porque o oponente deu mole durante ou antes da competição.”

Por isso, os ensinamentos bíblicos ressaltam tantas vezes a importância de refletir bem antes de tomar cada atitude, para que a impulsividade não traga malefícios.

“Cuidado com os seus erros. Eles são a razão principal de suas derrotas”, afirma o bispo.

Lição para a vida

Errar é natural para o homem, que ainda está longe de ser perfeito. No entanto, é preciso reconhecer o erro e evitá-lo a todo custo. Deus perdoa o homem, mas não o livra das consequências de suas próprias escolhas.

Quer entender mais sobre o assunto? Clique aqui e leia a explicação do bispo Edir Macedo sobre o assunto.