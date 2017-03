Inauguração de novo Centro de Ajuda em Angers, na França

Home > Internacional

O Vale do Loire, localizado no noroeste francês, é conhecido como o “Jardim da França” e o “Berço da Língua Francesa”. A paisagem dessa região destaca-se por conservar um patrimônio arquitetônico que inclui belos castelos medievais, vilas e aldeias históricas.

Uma das cidades que compõem a região é Angers, onde foi inaugurado o novo Centro de Ajuda (CdA) da Universal, no dia 19 de março último. O momento foi muito aguardado por todos os presentes, pois havia 10 meses as reuniões estavam sendo realizadas em uma pequena sala de um hotel da cidade francesa.

Uma casa para buscar e honrar a Deus

“E o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para Mim este lugar para casa de sacrifício.” 2 Crônicas 7.12

Durante a reunião, o pastor Joaquim Cassenda, responsável pelo trabalho de evangelização em Angers, explicou que Deus permitiu que a Sua casa fosse aberta naquele lugar para que o Seu povo fosse buscá-Lo e honrá-Lo. E reiterou dizendo que não devemos olhar as circunstâncias, mas nos mantermos firmes na fé, sabendo que Deus está presente para a ajudar em qualquer situação.

Assim como aconteceu para a jovem Samantha Daubé, de 18 anos. Antes de chegar à Universal, ela era uma pessoa complexada e muito sentimental, se magoava e chorava por qualquer motivo. “Eu não gostava de mim mesma, estava sempre irritada, não conseguia reconhecer os meus erros nem pedir perdão”, conta.

Mas foi durante a campanha do Jejum de Daniel que, finalmente, ela percebeu a oportunidade que tinha para mudar de vida, independentemente dos obstáculos que encontrasse no caminho.

“Aqui na cidade ainda não havia uma igreja. Mas isso não foi um empecilho para mim. Nos reuníamos duas vezes por semana e eu fui me preparando, me esvaziando para receber o Espírito Santo. No dia 14 de fevereiro deste ano fui batizada. A velha criatura foi sepultada, e hoje sou uma nova pessoa”, afirma Samantha

A primeira reunião

Mais de 100 pessoas compareceram à inauguração, incluindo alguns convidados pela primeira vez na Universal, como é o caso da jovem Claudia Landou, de 24 anos. Ela, que se mudou para a França há 6 meses, anteriormente já havia rejeitado um convite para participar das reuniões.

“Desde que cheguei à França, em setembro de 2016, passei por um período bastante turbulento. Dois meses depois, fui convidada a participar das reuniões, mas não levei a sério. Minha amiga, que estava comigo quando fomos convidadas, decidiu ir e, a partir disso, notei uma verdadeira mudança nela. Apesar das dificuldades, ela tem uma força inexplicável e ânimo para enfrentar os problemas. Então, decidi vir em busca dessa felicidade. Hoje, decidi mudar a minha vida e entregá-la a Jesus, nosso Salvador, e agora já não consigo mais ver a minha vida sem a presença dEle.”

