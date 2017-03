Desesperada, mãe compra heroína para a filha em crise de abstinência

Home > Comportamento

Em carta à BBC, uma mãe britânica, que não quis se identificar, contou em detalhes como lidou por 5 anos com o vício da filha em heroína. A convivência passou por várias fases e escolhas tomadas na base do desespero.

Aos 18 anos, a jovem, que antes trabalhava, estudava, amava os animais e pretendia se tornar veterinária, mudou drasticamente o seu comportamento. Passou a dormir o dia todo, andava com péssimas companhias e mudou a sua personalidade. Até que revelou a pior notícia que uma mãe pode receber: estava viciada em drogas. “Conversamos sobre como poderíamos parar o vício algumas vezes. Falávamos sobre isso como mãe e filha e, justamente por causa disso, às vezes, perdíamos as estribeiras. Há um misto de emoções em jogo: em uma hora você está gritando e zangada; em outra você está profundamente triste”, declarou a mãe.

A jovem afirmou que usava heroína por diversão, mas, em vários momentos, entrava em crises profundas de depressão. Sem saber o que fazer, a mãe deu o ultimato: ou ela parava com as drogas ou teria de sair de casa. “Passei a odiá-la. Achava que ela tinha todo o poder do mundo para abandonar o vício, mas não queria. Queria sacudir os ombros dela e dizer: ‘Olha o que você está fazendo consigo mesma.’”

A filha acabou retornando, após perder um emprego, se envolver em um acidente de carro e a colocar fogo, acidentalmente, em sua própria casa. Mas o retorno não trouxe tranquilidade. A jovem passou a roubar os pais para sustentar o vício. “Ela furtou uma folha de cheque do meu talão. Assinou um cheque de mil libras (quase 4 mil reais) e o descontou. Tivemos que denunciá-la à polícia.”

Após a denúncia, o juiz ordenou que ela passasse por reabilitação. Em busca de ajuda, a mãe foi a hospitais públicos, mas não conseguiu internação ou medicamentos para o tratamento. A filha teve crise de abstinência, o que a levou a comprar a droga. "Ela estava encharcada de suor, vomitando, chorando, histérica, tremendo. Sentia-se terrivelmente mal, completamente desesperada. Daí, falei: 'Existe alguma maneira de resolvermos isso 'na rua'?" Foi quando a levei até uma 'boca', ela entrou, injetou a droga e voltou."

Atualmente a jovem está em processo de reabilitação e utiliza medicamentos para se manter longe dos tóxicos.

Como resolver o problema

A heroína tem se espalhado pelo mundo e, um dado preocupante: já atinge 1 milhão de pessoas somente nos Estados Unidos.

