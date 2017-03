Arqueólogos divulgam utensílios da época de Jesus

Home > Mundo Cristão

Agora, as pessoas podem compreender muito melhor o período em que o Senhor Jesus esteve na Terra em forma de homem.

Isso porque vários objetos do século 1, recolhidos nos últimos anos, foram guardados pela Autoridade de Antiguidade de Israel (IAA, na sigla em inglês).

A divulgação desse material foi feita pela entidade no dia 19 de março último.

Após serem encontrados, os utensílios foram enviados para grandes armazéns administrados por arqueólogos israelenses (foto acima). Os objetos da época de Cristo que foram encontrados, somados, criam um contexto, revelando como era a vida naquela época.

Segundo, Gideon Avni, chefe da divisão de arqueologia da IAA, a cada ano são encontrados cerca de 30 a 40 mil artefatos e, por causa disso, em cerca de 20 anos foi possível aumentar em dez vezes o conhecimento que se tinha sobre os tempos do Senhor Jesus.

Entre os achados, os pesquisadores destacaram o “baú” de ossos de um descendente do sumo sacerdote Caifás (que, segundo o Novo Testamento, levou o Senhor Jesus aos romanos); jarros e cerâmicas (foto ao lado), como os utilizados pelo Salvador para converter água em vinho, segundo narra a Bíblia; uma pedra rara de uma sinagoga da cidade de Maria Madalena (citada na Palavra de Deus); e um osso de calcanhar perfurado com um prego de ferro (o único exemplo encontrado de uma crucificação realizada pelos romanos).

A curadora sênior da Idade do Ferro e Períodos Persas do Departamento de Tesouros Nacionais da IAA, Debora Ben Ami, disse que os utensílios encontrados ali são similares aos do período em que o Senhor Jesus viveu neste mundo, e que eram típicos da sociedade judaica daquela época.

