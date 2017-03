Você é uma pessoa que cumpre com a sua palavra?

Home > Reflexão

Há quem coloque a culpa em Deus quando as coisas acontecem de forma indesejada, alegando que não recebeu as bênçãos do Altíssimo. Além de se vitimizarem, essas pessoas acreditam que o problema nunca está em si próprio, mas sim nos outros.

Porém, Deus nos ensina que, ao contrário do que muitos pensam, nenhuma pessoa é responsável por nos atrapalhar, em nada.

Em postagem em seu blog oficial, o bispo Júlio Freitas explica que é o infiel que impede que as promessas de Deus se cumpram na sua própria vida, ninguém mais. E ainda completa: “Os que conhecem a verdade, se entregam, fazem votos com Deus e, o mais importante, cumprem. É exatamente isso que Ele espera de você.”

“Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de tolos; o que votares, paga-o”, diz a Bíblia, em Eclesiastes 5.4.

Mas existem pessoas que não agem conforme se comprometem diante do Altar. “Elas fazem votos de oração, de se batizarem nas águas, salvar almas, largar amizades erradas, abandonar a prostituição, a mentira e todos os erros que possam separá-las de Deus. Porém, elas não cumprem”, salienta o bispo.

Compromisso com Deus

Segundo o bispo, a decisão da pessoa de executar o que ela mesma diz para Deus é que revela quem ela é, se tem ou não tem palavra. “Não se iluda. Tudo aquilo que é feito contra a Palavra de Deus e contra os mandamentos dEle compromete a sua vida espiritual, sentimental, familiar e todas as demais áreas. E, sem um verdadeiro compromisso/fidelidade, não há oração, caridade, boas intenções nem jejum que resolvam os seus problemas.”

Deus cumpre com as Suas Promessas segundo a fidelidade daqueles que firmam votos no Altar. “Por isso, se levante agora mesmo e encontre forças para fugir do mal e de tudo aquilo que é errado. Não fuja daquilo que é certo, pelo contrário, resolva agora mesmo a situação entre você e Deus. Costumo dizer: 'Mais vale uma atitude fervorosa, que mil orações religiosas'”, orienta o bispo.



Sendo assim, não se anule diante de Deus, dos problemas, desafios, decepções, pois, com a sua falta de atitude e de palavra, você perde a oportunidade tanto de agradá-Lo como de ser honrado por Ele.

