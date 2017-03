Universal inaugura templos em diversos presídios do País

Home > Notícias da Universal

Conforme anúncio da Universal e reportagem especial da Record TV, exibida em 19 de março último, inúmeros templos da Universal têm sido inaugurados dentro de presídios espalhados por todo o Brasil. Isso tudo graças ao empenho e colaboração de voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP), aos quais o bispo Edir Macedo agradeceu, recentemente, durante Palavra Amiga transmitida pela Rede Aleluia de rádio – ouça aqui o que o bispo disse.

Rio de Janeiro

No Complexo Penitenciário de Gericinó, antigo Complexo de Bangu, no Rio de Janeiro, duas igrejas foram inauguradas (uma delas, na foto logo abaixo).

Em recente reunião com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, líderes da Universal obtiveram autorização para construir e inaugurar mais templos em todos os presídios do estado.

No Pará, Sergipe e Ceará também houve inaugurações.

Pará

No Pará, o bispo Honorilton Gonçalves — responsável pelo trabalho evangelístico da Universal no estado — inaugurou a igreja no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Isabel do Pará. Ele explicou que essa é uma missão dada pelo próprio Deus.

“Como é que a gente vai deixar de cumprir a missão que Deus nos deu? Só existe uma forma do não cumprimento: a morte.”

Veja no vídeo abaixo como foi esse momento:

Sergipe

Já em Sergipe, a nova igreja foi inaugurada pelo pastor Joel de Araújo, que, junto ao grupo de voluntários do UNP, realiza o trabalho de evangelização nos presídios no estado há pelo menos 9 anos.

O templo fica em uma sala dentro do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) de Sergipe (fotos ao lado e logo abaixo), onde haverá cultos duas vezes por semana.

“A intenção de virmos aqui pregar a Palavra de Deus é mostrar a todos esses reclusos que Deus não castiga ninguém, mas permite que a pessoa chegue a um determinado lugar para que ali possa alcançar uma nova vida”, disse o pastor Joel, em entrevista à Record TV local.

Para a diretora da instituição, Renata Azevedo — que estava presente na inauguração —, os presos ficaram bastante entusiasmados com esse novo espaço que terão.

De acordo com o atual responsável pela Universal em Sergipe, bispo Luis Cláudio, o trabalho desenvolvido pela Igreja tem tido resultados extraordinários, pois há inúmeros exemplos de pastores, obreiros, membros, que outrora estavam no tráfico, nas drogas, no submundo da criminalidade, e hoje estão com a vida transformada.

Ceará

No Ceará, a igreja foi inaugurada na tarde do dia 22 de março, na Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL IV), com a presença do bispo Odivan Pagnocelli, atual responsável pelo trabalho de evangelização da Universal no estado.

Além do bispo — que fez o culto inaugural (foto abaixo), às 15 horas —, estiveram presentes o atual líder do grupo UNP no estado, o pastor Luiz Aparecido Coelho, e diversos pastores da Universal local.

A igreja tem 300 metros quadrados e capacidade para acomodar 250 pessoas sentadas. A primeira reunião inaugural contou com a presença de mais de 300 pessoas.

Para o pastor Luiz, compartilhar esse momento foi especialmente diferente. “Foi um marco em minha vida. Embora eu já tenha inaugurado muitas igrejas — fora dos presídios — em todo o meu ministério como pastor, a alegria de hoje foi diferente, pois vendo a sede daqueles homens, realmente, tocou-me profundamente.”

Nos próximos dias, a Universal irá inaugurar muitas outras igrejas dentro de presídios em todo o País. Para saber mais detalhes sobre o grupo, curta a página oficial do responsável pelo UNP em todo o Brasil, bispo Eduardo Guilherme, e acompanhe tudo o que acontece.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)