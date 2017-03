Você sabe o que tem limitado a sua vida espiritual?

Home > Reflexão

O coração é enganoso e traiçoeiro. Quem toma decisões baseadas nele pode limitar a sua vida com Deus. É a mente, ou seja, a razão, que deve controlar as escolhas de qualquer pessoa. Ao contrário, se o coração tiver poder para liderar as decisões, a pessoa viverá sempre presa a um sentimento capaz de fazer mal. É preciso ser inteligente para evitar que isso aconteça.

Em postagem em seu blog oficial, o bispo Júlio Freitas explica que o coração pode ser comparado a um celeiro de sentimentos, que deve ser constantemente limpo e mantido organizado. “Mas, por quê? Porque é dentro dele que muitos armazenam os sentimentos carnais, que impedem as pessoas de se entregarem verdadeiramente a Deus”, explica o bispo.

Entrega completa

Se entregar a Ele não significa apenas ir às reuniões da Igreja, fazer orações, propósitos e até mesmo participar de jejuns. É preciso, racionalmente, se sacrificar e ter um compromisso verdadeiro com Deus. “Não pense você que, por estar dentro da Igreja e conhecer a Palavra, automaticamente está no Espírito. Existem pessoas que estão com a vida limitada, precisamente porque são acomodadas na fé e estão presas a uma religiosidade”, alerta o bispo.

A Bíblia diz:

“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dEle.” Romanos 8.9

No versículo acima a Bíblia nos ensina que o encontro com Deus acontece quando há uma entrega a Ele de maneira física e espiritual. Somente assim a vida muda. Essa transformação ocorre de acordo com a sua disposição a Ele. Quando isso acontece de modo verdadeiro, além das bênçãos desejadas, a pessoa recebe também tudo o que Deus tem para oferecer, que é muito maior do que qualquer um almeja.

Segundo o bispo, aprender que precisamos de Deus de fato não está só em saber que sem Deus não há paz, alegria e tampouco a certeza de uma vida abençoada. “Isso vai além do pensar, é necessário tomar a atitude de reconhecer e decidir que Ele deve ser o nosso Senhor e Salvador, o Primeiro em nossas vidas em tudo. E tal decisão envolve toda a vida, a vontade e o querer da pessoa.”

Você tem realmente praticado a Palavra de Deus?

