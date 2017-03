Novos bispos são consagrados na Universal em todo o Brasil

Home > Notícias da Universal

Este domingo (26) ficará marcado como um dia muito especial na vida de dezenas de servos de Deus em todo o Brasil. De Norte a Sul do País, eles foram consagrados a bispos da Igreja Universal.

Na capital paulista, as consagrações ocorreram no Templo de Salomão. Na Reunião do Encontro com Deus, às 9h30, o bispo Clodomir Santos consagrou alguns deles, em cerimônia acompanhada no local por 10 mil pessoas e transmitida ao vivo pelo Univer Vídeo.

O bispo Clodomir fez questão de ressaltar que os bispos consagrados ali, assim como as esposas deles, vêm sendo féis a Deus por 25, 30 anos ou mais, e que já passaram por muitas tribulações, provações e privações, resistindo a tudo com fidelidade ao Altíssimo.

Antes das consagrações, o bispo citou a passagem bíblica que está em 1 Timóteo 3, dos versículos 1 ao 7, que diz:

"... se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar; Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento; Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia (Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? ); Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, e no laço do diabo."

"Muitos, até mesmo companheiros de Obra, quando olhavam para eles, os consideravam como nada, mas aqui está a prova de que o Senhor Se agradou da oferta deles e de suas esposas; o Senhor Se agradou quando eles foram provados e permaneceram firmes, quando foram tentados, quando passaram por privações e permanceram fiéis. Que esse óleo sobre a cabeça deles seja para renovar ainda mais, que com o derramar desse óleo haja o derramar das Sua virtudes sobre eles. Deus se agradou da oferta deles, e por isso permitiu que fossem honrados hoje", afirmou o bispo Clodomir durante a oração de consagração.

