Mães se baseiam em astrologia para escolher data de nascimento dos filhos

A cada 100 bebês nascidos no Brasil, dez são prematuros. Desses, 74% são chamados prematuros tardios, que nascem de 6 a 4 semanas antes de o período gestacional estar completo. Esses números são da pesquisa “Nascer no Brasil: inquérito nacional sobre parto e nascimento”, publicada pela revista Reproductive Health no final de 2016.

De acordo com o estudo, embora não sejam considerados prematuros, são bebês que poderiam ganhar mais peso e maturidade se tivessem a chance de chegar a 39 semanas ou mais de gestação – de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, bebês que nascem antes de 39 semanas de gestação correm mais riscos de ter problemas respiratórios. "A epidemia de nascidos com 37 ou 38 semanas no Brasil é, em parte, explicada pelo número elevado de cesarianas agendadas antes do início do trabalho de parto, especialmente no setor privado”, alerta o documento.

O número de cesarianas realizadas no Brasil chega a 52%, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o máximo de 15%. E das famílias que escolhem esse modelo de parto, muitas o fazem por motivos, no mínimo, inusitados. É cada vez mais comum, por exemplo, mulheres (ou casais) escolherem a data de nascimento do filho com base na astrologia ou numerologia.

Por causa do signo

Há alguns anos, foi noticiado que a atriz Ana Paula Tabalipa antecipara o nascimento de seu quarto filho para que o bebê não nascesse com o signo de virgem, mas sim com o de leão. Por isso, a criança teria nascido prematura e necessitado de cuidados de UTI neonatal. Após inúmeros críticas, a atriz e a família negaram essa informação.

Sendo o caso da atriz real ou não, a verdade é que muitas mães agem, sim, dessa maneira. Acreditam que o dia em que o bebê nasce ou o signo que terá, determinará o futuro dele. Porém, o que pode realmente determinar o futuro de alguém é a forma como essa pessoa é educada, conforme a própria Bíblia ensina:

“Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele.” Provérbios 22.6

O que você acha?

Antecipar o nascimento de um bebê pode ser muito prejudicial à sua saúde dele, acarretando diversos problemas.

Assim, o que vale mais, a saúde da criança, a educação que ela terá durante a vida, ou signos e números? Cada um tem o direito de escolher o que é melhor para si e sua família, no entanto, é preciso refletir sobre as consequências.

