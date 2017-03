"Cura dos Vícios" reúne 1,7 mil pessoas no Chile

Home > Internacional

No dia 19 de março último, a caravana “Cura dos Vícios”, comandada pelo bispo Rogério Formigoni —responsável pelo Tratamento Para a Cura dos Vícios, que acontece na Universal —, chegou à Catedral de Santiago, no Chile, e reuniu cerca de 1,7 mil pessoas.

Durante as 2 horas de encontro, os participantes aprenderam que o vício tem cura e que se trata de um problema espiritual. “O Senhor Jesus passou no meio da multidão e aqueles que chamaram Sua atenção, demonstrando fé nEle, foram servidos”, disse o bispo Formigoni.

O próprio bispo passou por um tratamento contra os vícios, e conta que, naquele período, havia pessoas que falavam muito mal da Igreja, mas ele não as ouviu. “Eu sabia que a única maneira de verificar se Ele iria trabalhar ou não era obedecendo o que o meu pastor me disse naquela época. Obedeci, fui curado e liberto de todos os vícios que eu tinha. Obedecendo à direção de Deus, a sua vida será transformada”, afirmou o bispo.

Para o bispo Agnaldo Silva, responsável pelo trabalho de evangelização da Universal no Chile, foi de grande importância a caravana no país. “Como em muitos outros países, aqui há o problema das drogas e dos vícios. Isso tem sido um dos principais inimigos das famílias chilenas também. Confiamos que a partir desse trabalho nós veremos a recuperação de muitas pessoas e de famílias inteiras que estiveram conosco”, comentou.

Durante a reunião, muitas pessoas foram curadas. O colombiano Diego Fernando, além de usuário, era traficante de drogas em seu país. Segundo ele, a sua chegada ao Chile aconteceu após ter matado pessoas na Colômbia. Durante a caravana, ele foi curado. Assista ao vídeo abaixo com o depoimento dele:

"Cura dos Vícios" pelo mundo

Recentemente, a “Cura dos Vícios” aconteceu na Romênia e em Kiev, na Ucrânia. Os encontros, também ministrados pelo bispo Rogério Formigoni, reuniram centenas de pessoas em ambos os países.

De acordo com dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês), na Ucrânia, o grande desafio do Governo é conter o uso de drogas injetáveis e os problemas causados por elas, já que o país tem a maior população registrada de usuários de drogas injetáveis infectados por HIV/AIDS, com cerca de 22%. A Romênia enfrenta situação semelhante. Daí a importância da realização da "Cura dos Vícios" nos dois países.

Se você está precisando de ajuda por conta dos vícios ou conhece alguém que esteja, a reunião da Cura dos Vícios acontece aos domingos, na Universal. Clique aqui e encontre o local mais próximo da sua casa. Informe-se sobre os horários.