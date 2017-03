Briga em sala de aula termina em morte

Home > Comportamento

Marta Avelhaneda Gonçalves estava a 3 meses de completar 15 anos de idade, mas já sabia que o seu objetivo de vida era ser médica. Para isso, era necessário concluir o Ensino Médio, coisa que não aconteceu. No dia 8 de março último, durante a primeira semana de aula em uma escola nova, Marta sofreu estrangulamento por asfixia mecânica e morreu.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML), que chegou a essa conclusão, condiz com a investigação realizada pela Justiça. A adolescente foi enforcada com uma gravata até a morte dentro da escola em que estudava, em Cachoeirinha, Região Metropolitana de Porto Alegre.

A principal suspeita, que será indiciada por ato infracional de homicídio, é outra menina, de apenas 12 anos de idade. A irmã da vítima acredita que a briga foi motivada por ciúmes. A suspeita e duas amigas teriam ofendido Marta, que se defendeu. A briga teve início quando nenhum professor estava na sala de aula.

Para uma amiga, essa menina confessou ter apertado o pescoço de Marta, e ainda teria pedido que ela mantivesse segredo, não contando para ninguém. "O que mostra que ela sabia o que estava fazendo”, declarou o delegado responsável pelo caso, Leonel Baldasso.

Apesar de a adolescente não ter confessado o crime à polícia, os investigadores acreditam, com base no depoimento de mais de 20 pessoas – entre alunos e funcionários da escola –, que a suspeita é realmente responsável pela morte de Marta.

Bullying

Em entrevista à BBC, Mary Jane Corrêa, que foi professora de Marta, afirmou que existe um aumento do clima de violência nas escolas. "Nossos alunos estão vindo com uma agressividade profunda, que se vira contra os colegas e os professores.”

Infelizmente, não são poucos os casos de agressões entre alunos em escolas no mundo todo, físicas e verbais, que, muitas vezes, acabam em tragédias.

Caracterizadas como bullying, essas agressões devem ser denunciadas.

“Se você precisar envolver um adulto ou mesmo a polícia, os seus pais, você deve fazer isso”, afirma o palestrante e escritor Renato Cardoso, responsável pela palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que acontece todos os domingos, na Universal.

Se você está passando por uma situação difícil na escola, não fique calado. E pais, estejam atentos ao comportamneto dos filhos, ele pode indicar se algo está errado.

