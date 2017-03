Leia a Bíblia em 1 ano - 84º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Êxodo 35

1. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-hes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem.

2. Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso a o Senhor; todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá.

3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado.

4. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo:

5. Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor; cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, a trará por oferta alçada ao Senhor: ouro, prata e cobre,

6. Como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pêlos de cabras,

7. E peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, madeira de acácia,

8. E azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático.

9. E pedras de ônix, e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral.

10. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado;

11. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas, e as suas bases;

12. A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura,

13. A mesa e os seus varais, e todos os seus pertences; e os pães da proposição,

14. E o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária,

15. E o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo,

16. O altar do holocausto, e o crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base,

17. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio,

18. As estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas,

19. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio.

20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés,

21. E veio todo o homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas.

22. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração; trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todos os objetos de ouro; e todo o homem fazia oferta de ouro ao Senhor;

23. E todo o homem que se achou com azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pêlos de cabras, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia;

24. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor; e todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço.

25. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino.

26. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras.

27. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral,

28. E especiarias, e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático.

29. Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés; assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor.

30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá.

31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o lavor,

32. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre,

33. E em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada.

34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros; a ele e a Aoliabe, o filho de Aisamaque, da tribo de Dã.

35. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, e em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e do tecelão; fazendo toda a obra, e criando invenções.

João 15

1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador.

2. Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.

3. Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado.

4. Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.

5. Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.

6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem e lançam no fogo, e ardem.

7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.

8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos.

9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós; permanecei no meu amor.

10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.

11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo.

12. O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.

13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus

amigos.

14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.

15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.

16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda.

17. Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros.

18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim.

19. Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia.

20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.

21. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou.

22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado.

23. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai.

24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado; mas agora, viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai.

25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: Odiaram-me sem causa.

26. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim.

27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio.

Provérbios 12

1. O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido.

2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará.

3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida.

4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos.

5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios, engano.

6. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará.

7. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá.

8. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo.

9. Melhor é o que se estima em pouco, e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão.

10. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis.

11. O que lavra a sua terra se fartará de pão; mas o que segue os ociosos é falto de juízo.

12. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto.

13. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia.

14. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa.

15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio.

16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta.

17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano.

18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde.

19. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade, dura por um só momento.

20. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria.

21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal.

22. Os lábios mentirosos são abomináveis a o Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite.

23. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia.

24. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários.

25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra.

26. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar.

27. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem.

28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte.

