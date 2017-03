Grupo Raabe leva apoio espiritual a presas em Guayaquil

Home > Internacional

Há cerca de 10 anos era inaugurada a Catedral da Universal em Guayaquil, maior cidade e também principal porto do Equador. O trabalho social e de evangelização dos grupos da Igreja, desde então, só vem crescendo e se destacando na região. Recentemente, voluntários do projeto Raabe e do grupo Obra Social realizaram uma visita ao presídio feminino da cidade, chamado de Centro de Privación de Libertad Femenino Regional.

Encorajar a fé

O principal objetivo das visitas é atender dezenas de mulheres, levando suporte espiritual e afetivo a fim de encorajar a fé de cada uma delas. Semanalmente, voluntárias do Raabe realizam no local o curso da "Cura Interior" abordando temas como o autoconhecimento e a valorização da mulher. Nesse encontro, as detentas aprendem como eliminar todo sentimento e atitude que as levou a fracassar em diferentes áreas de suas vidas.

A coordenadora do Raabe no Equador, Hermes Aguiar, contou que os resultados do projeto estão sendo alcançados, uma vez que o objetivo principal é ajudar as mulheres que estão no presídio a obter a verdadeira liberdade interior. “Muitas delas têm se libertado do sentimento de vingança, dos traumas e dos impulsos que as levam a sofrer. Os resultados têm sido maravilhosos, mas ainda temos muito por fazer.”

Fortalecimento espiritual

Durante a visita ao Centro de Privación de Libertad Femenino Regional, as detentas também receberam, para uma leitura de fortalecimento espiritual, exemplares do livro “A Dama da Fé”, escrito por Ester Bezerra, esposa do bispo Edir Macedo. Na publicação ela relata as vivências e experiências servindo a Deus e como, por meio da fé, esteve preparada para enfrentar os desafios da vida. Além disso, as detentas também receberam doações de roupas, sapatos, produtos de higiene pessoal e medicamentos.

Ao final da visita foi realizada uma oração pelas detentas. O pastor João Borges, responsável pela Obra Social da Universal no Equador, que apoia e acompanha esse trabalho nos presídios, comentou: “Para nós, é muito importante realizar essas ações, incentivando cada interna a crer em seu potencial. Por meio do curso da 'Cura Interior', elas entendem que há uma saída e uma oportunidade para elas. Nosso propósito é que elas encontrem a verdadeira felicidade.”

Se você é voluntário de um projeto de obra social da Universal e ajuda o próximo com as suas ações, conte-nos a sua experiência nos comentários.

