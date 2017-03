"Caravana do Resgate" reúne mais de 25 mil pessoas no Pará

Home > Notícias da Universal

No último dia 17 de março, o bispo Sergio Corrêa, responsável pelos obreiros voluntários da Universal no Brasil, realizou mais uma "Caravana do Resgate". Desta vez, o evento aconteceu na catedral da Universal na cidade de Belém, capital do Pará, e foi transmitido por videoconferência para várias cidades do interior do estado.

Como costuma fazer em todas as concentrações de resgate que realiza, o bispo Sergio passou uma mensagem de fé e falou, sobretudo, sobre os cuidados que se deve ter com a própria Salvação. Em seguida, fez a oração de libertação das 25 mil pessoas que estavam acompanhando, presencialmente ou por videoconferência, a reunião.

Após ler uma passagem do livro de Apocalipse, o bispo alertou a todos quanto ao perigo de abandonar o primeiro amor. Muitos, com o passar do tempo colocaram Deus em segundo lugar em suas vidas, por isso se esfriaram e caíram na fé:

“Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus; e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência; e trabalhaste pelo Meu Nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.” Apocalipse 2.2-5

Mais de 11 mil pessoas que estavam afastadas da presença de Deus foram resgatadas nesse dia, sendo que cerca de mil, em todo o estado, atenderam ao apelo feito pelo bispo Sergio e decidiram entregar a vida ao Senhor Jesus por meio do batismo nas águas.

