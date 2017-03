3 palavras que a mulher nunca deve dizer ao homem

Home > Vida a Dois

É muito comum na vida a dois haver discordâncias, tendo em vista serem duas cabeças que pensam e têm opiniões diferentes.

Por isso, é preciso que haja diálogo, compreensão e empatia de ambas as partes para lidar com essas diferenças de maneira que o relacionamento seja saudável e harmonioso.

Algumas reações e atitudes diante do erro do parceiro fazem toda a diferença. Ou a mulher apazigua e torna a situação mais fácil de ser superada, ou torna as coisas ainda piores, provocando frustração e revolta no homem.

Ela, por ter uma sensibilidade e olhar mais apurado, normalmente consegue enxergar com mais clareza uma situação, então, quando o homem comunica uma decisão e a mulher percebe que essa decisão não é a mais acertada, na intenção de ajudar, tenta alertá-lo: “Amor, é melhor esperar um pouco. Não faça isso agora.”

Mas ele, sem levar em consideração a opinião dela, vai e faz. E dá tudo errado. Então a mulher enche a boca e diz as 3 palavras mágicas, fazendo o homem se sentir ainda pior: Eu te avisei!

O apresentador do programa “The Love School – A Escola do Amor”, Renato Cardoso, explica que para o homem, ouvir isso da esposa é ainda pior do que o erro que ele cometeu, pois fere o orgulho masculino. “Isso vai ao mais profundo da essência de ser homem, do orgulho de ser homem. Eu estou falando do orgulho positivo, aquele que ele tem de passar para a esposa que sabe o que está fazendo. Afinal, sobre ele repousa a responsabilidade de ser líder, de cuidar, de ser forte e, quando ele erra, isso em si já é uma punição”, esclarece. Quando a mulher diz “eu te avisei”, em vez de ajudar, vai provocar nele raiva e talvez uma reação explosiva ou implosiva, tornando as coisas mais difíceis.

Quem nunca cometeu o erro de pronunciar essas três palavras para o marido que atire a primeira pedra. Mas agora que você já sabe o estrago que pode causar, se esforce para não usá-las mais.

“Ele não precisa ser lembrado de que errou"

Cristiane Cardoso, que apresenta o programa ao lado do marido, Renato Cardoso, explica que quando a mulher faz isso não tem a intenção de fazer o marido se sentir mal, ou colocá-lo para baixo, mas apenas mostrar que nem sempre ele está certo. Contudo, mesmo sem querer, acaba atacando a essência do homem, que precisa se sentir respeitado. “Por ele ser o homem da casa, o cabeça, precisa saber que está fazendo o papel dele direito. Ele errou, mas quando você fala ‘eu te avisei’ é como se tivesse dizendo que sabe mais e que é superior a ele.”

Renato acrescenta que, quando a mulher diz isso, expõe ainda mais o erro dele. “Em vez de ela ser o apoio para levantá-lo, coloca-o ainda mais para baixo. O homem já se cobra quando falha, nenhum homem gosta de perder, o homem é muito competitivo. Quando ele fracassa, carrega dentro de si uma vergonha que já o coloca para baixo, então, a última coisa de que precisa é que a mulher fale ‘eu te avisei’”, alerta o apresentador.

Então mulher, por mais que você esteja certa, nunca diga essas três palavras para o seu marido. Em vez delas, pronuncie palavras de ânimo e incentivo. Seja compreensiva e mostre que acredita no potencial dele, “Ele não precisa ser lembrado de que errou. Simplesmente mostre o seu apoio”, aconselha Renato.

E você homem, já sabe quais são as 4 palavras que nunca deve dizer a uma mulher? Leia aqui.

Compartilhe nas redes sociais.