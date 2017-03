Você é um homem ou uma barata tonta?

Home > Reflexão

A pessoa aceita que Deus é o Salvador, mas não aceita trilhar o caminho da Salvação que o Senhor Jesus ensinou. Concorda que somente com o Espírito Santo é possível ter uma vida completa, mas troca o que Ele orienta pelo que os outros homens sugerem.

Em resumo: essa pessoa é como uma barata tonta. Ela anda de um lado para o outro, aderindo a tudo e sem realmente praticar nada.

O bispo Edir Macedo, em seu blog, lembra que, desde os tempos bíblicos, existem pessoas que dizem amar a Deus sobre todas as coisas, mas seguem desobedientes. No fundo, acreditam que ainda têm tempo para corrigir o seu comportamento, no futuro, quando isso não é verdade.

“Crentes desobedientes, como incrédulos rebeldes, não dão a mínima para o juízo Divino. No fundo, no fundo, acham que, por conta do Seu infinito amor, Deus seria incapaz de lançar alguém no Lago de Fogo. Isso os têm feito relaxar, tanto na fé como na obediência à Sua Palavra”, explica o bispo.

Deus é Justiça

É por isso que vemos tanta gente frequentando a Igreja, oferecendo o dízimo, mas visivelmente sem obter a ação de Deus em sua vida. Deus ama a justiça, e aquele que não segue os Seus ensinamentos, aquele que não é justo, não recebe a Sua Graça.

“Também se esquecem de que Ele é Justiça. Apesar de amar o pecador, ainda assim, odeia o pecado. Todo e qualquer pecado é uma forma de injustiça. Não há chance de comunhão da justiça com a injustiça, assim como não há comunhão da luz com as trevas”, garante o bispo.

Por isso, cada pessoa precisa refletir sobre o seu comportamento como um todo, a fim de eliminar qualquer vestígio de pecado.

“Os desobedientes podem ser fiéis às doutrinas da Igreja, fiéis ao pastor, fiéis nos dízimos e ofertas, porém, se não obedecem à Palavra de Deus, continuam sendo rebeldes”, explica o bispo. “Como baratas tontas pousam aqui, ali e acolá. São indefinidos na fé. Resistem em sacrificar as suas vontades e desejos pessoais para obedecerem Àquele que chamam de Senhor.”

E você? Tem se comportado como um homem de Deus ou como uma barata tonta?

Reflita sobre as suas atitudes e, caso precise de um aconselhamento espiritual, converse com um Pastor Online, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.