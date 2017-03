Pesquisadores apresentam remédio contra o alcoolismo

Home > Comportamento

Estudos apresentados na Sociedade Francesa de Alcoologia, em Paris, no último dia 17 revelaram que o remédio baclofeno, normalmente utilizado como relaxante muscular, é capaz de combater o alcoolismo.

Duas pesquisas chegaram a essa conclusão após analisarem 320 pacientes com idades entre 18 e 65 anos. De acordo com os pesquisadores, o baclofeno, quando utilizado em dosagens maiores do que o habitual, levou 56,8% dos pacientes à abstinência ou à redução do consumo de álcool.

O tratamento foi realizado com 180 miligramas por dia de um remédio que deveria ser usado apenas esporadicamente, sob orientação médica, após análise de cada caso. O resultado foram efeitos colaterais como insônia, sonolência e até mesmo depressão, que atingiram 44% das pessoas que tomaram a droga.

O espírito viciado

O objetivo dos pesquisadores não é induzir os alcoólatras a consumir baclofeno por conta própria, mas sim, a partir desses resultados, trabalhar em um medicamento capaz de combater o alcoolismo, minimizando os efeitos colaterais. Esse objetivo, entretanto, está longe de ser alcançado.

Além disso, os pacientes que reduziram o consumo de álcool não deixaram de ser viciados, apenas substituíram o objeto de seu vício. Trocaram o álcool pelo remédio — uma droga por outra. E nem todos abandonaram definitivamente a bebida.

De acordo com o bispo Edir Macedo, fundador e líder da Universal, existe apenas uma cura definitiva para o vício: a fé. “Por quê? Porque o vício é um espírito. E esse espírito toma conta, ele ocupa o centro do sistema nervoso das pessoas e ali ele controla toda a vida da pessoa”, afirma o bispo.

Logo, uma pessoa que tem qualquer dependência deve focar suas forças no fortalecimento de seu espírito por meio da fé, a fim de combater influências espirituais que prejudicam a sua saúde mental e física.

“Quando a pessoa tem uma atitude de fé, define a sua vida, ela determina: Eu quero isso e vou persegui-lo”, afirma o bispo. “Quer dizer: ela coloca toda a sua vida, ela mergulha nas águas do Espírito Santo, que é a fé, então acontece o milagre, porque é o Espírito que dá vida, o Espírito de Deus que dá a vida.”

Se você ou alguém de sua família precisa de ajuda para combater o vício, visite hoje mesmo a Universal mais próxima e converse com o pastor ou bispo responsável sobre o Tratamento Para a Cura dos Vícios.