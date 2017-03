O terror na Europa

Home > Em Foco

A tarde de 22 de março último foi de terror para a cidade de Londres, capital da Inglaterra.

Um carro escuro, conduzido por um homem, cruzou a ponte Westminster em direção ao Parlamento inglês. No percurso, ele subiu na calçada, atropelou e deixou 40 pessoas feridas e quatro mortas.

Em seguida, o carro bateu na grade do Parlamento (foto acima). O motorista saiu do veículo correndo, entrou no parque do Parlamento, esfaqueou um policial desarmado, Keith Palmer, de 48 anos, mas acabou baleado e morto na entrada do prédio.

Em um vídeo divulgado pela BBC, uma mulher aparece saltando no rio Tâmisa para fugir do atropelamento. Ela foi socorrida e levada ao hospital com ferimentos graves.

O chefe da unidade antiterrorismo britânica, Mark Rowley, informou que o ataque foi inspirado pelo terrorismo internacional.

Por meio de sua agência Amaq, o Estado Islâmico afirmou ser de sua responsabilidade o ataque, apesar de as investigações da polícia inglesa concluírem que o caso foi isolado.

O agressor era um conhecido do MI5, departamento interno de inteligência da Inglaterra, que há alguns anos já suspeitava de seu comportamento, de acordo com a primeira-ministra, Theresa May.

Susto na Bélgica

Apenas algumas horas depois do incidente em Londres, a polícia belga prendeu um francês, de 39 anos, chamado Mohamed R.

Dentro de seu carro havia uma espingarda, gás líquido e facas.

Tudo começou quando Mohamed entrou em alta velocidade na rua Meir (foto ao lado), localizada na região comercial de Antuérpia, na Bélgica, e ameaçou a vida dos pedestres forçando-os a sair da frente do veículo para não serem atropelados.

O francês tentou fugir de um grupo de militares, mas acabou sendo detido.

Fim dos Tempos

Se consultarmos a Bíblia, vemos que ela alerta: “O que semear a perversidade segará males; e com a vara da sua própria indignação será extinto.” Provérbios 22.8

Aqueles que plantam o mal colhem o mal. E é por esse motivo que a maldade está cada vez mais presente na sociedade, porque quanto mais dor se semeia, mais sofrimento a humanidade colhe.

Deus tem dado tempo para que as pessoas encontrem o caminho dEle. Entretanto, haverá um momento em que o Fim dos Tempos chegará e não haverá mais essa chance.

Como está escrito em Sua Palavra: “Buscai ao SENHOR enquanto se pode achar, invocai-O enquanto está perto.” Isaías 55.6

Se você deseja buscar a presença de Deus para a sua vida, participe de um encontro em uma Universal mais próxima de sua casa. Veja aqui o endereço.

