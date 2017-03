Ela construiu uma igreja para abrigar as reuniões da Universal em sua cidade

Home > Notícias da Universal

Para chegar até a Universal mais perto da casa dela, Nadir Mariano dos Santos (na foto ao lado), de 56 anos, tinha de percorrer pelo menos 100 quilômetros. Ela mora em Roncador, município situado no estado do Paraná, e precisava ir até a cidade mais próxima, Campo Mourão, para participar das reuniões.

Roncador é um município bem pequeno, que tem hoje perto de 11 mil habitantes, e não tinha nenhum templo da Universal.

Diante da situação, Nadir teve uma ideia: despretensiosa, ela decidiu destinar um espaço do terreno da casa própria para a construção de uma igreja, com o objetivo, segundo ela, de atender todas as famílias da cidade.

Como tudo começou

Ela conta que tudo começou há uns 2 anos, quando fazia um trabalho social com viciados em Roncador, mas sem ver um resultado prático.

Então, ao tomar conhecimento de uma reunião que a Universal começaria a fazer, inicialmente em São Paulo — Tratamento para Cura dos Vícios —, Nadir foi à prefeitura da cidade de Roncador e conseguiu uma van para levar um grupo de pessoas até a capital paulista – numa viagem de aproximadamente 800 quilômetros –, para participar do encontro.

Assim que terminou a reunião, Nadir procurou o bispo Rogério Formigoni, na época responsável pelo tratamento, e contou toda a história. O bispo a informou de que ela seria auxiliada por um pastor da Universal mais próxima da casa dela.

“Foi aí que ela procurou a nossa igreja e pediu que, se possível, começássemos um núcleo de oração em sua cidade, em um espaço emprestado que ela conseguiu, que fica ao lado da casa dela, pois queria apresentar a todos os habitantes a nova fé que havia descoberto. Na mesma semana, ela decidiu pela construção da igreja”, lembra o pastor regional da Universal em Campo Mourão, Fabrício Vieira (na foto acima, com Nadir).

De acordo com o pastor, mesmo sem condições financeiras, Nadir se empenhava, vendia pão caseiro e contava com a ajuda de amigos, familiares e muitos vizinhos.

Veja no vídeo abaixo quando a igreja ainda estava em construção:

1 ano e meio

A obra durou cerca de 1 ano e meio, e agora, a tão sonhada igreja foi inaugurada, no último dia 18 de março, às 18 horas. O local tem capacidade para acomodar 90 pessoas sentadas.

“Como eu busquei e encontrei a Deus, quero que outras famílias também O encontrem e alcancem a mesma felicidade. É isso que tenho para oferecer”, afirma Nadir.

A reunião inaugural foi realizada pelo pastor Fabrício e, para a alegria de Nadir, a igreja estava cheia.

A Universal de Roncador ficará sob a responsabilidade do pastor Lucas Wiskevofki e está situada na rua Paraná, 986, bem no Centro da cidade. Os encontros acontecerão de segunda a sexta-feira, às 8h, 15h e 19h30, e aos domingos, às 9h e 18h.

