Como é possível se livrar da depressão?

No início deste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou dados alarmantes sobre a depressão. Ao todo, 322 milhões de pessoas no mundo são afetadas por esse mal. Os números são referentes a 2015.

E segundo a OMS, na América Latina, o país com maior predomínio da depressão é o Brasil, onde a doença afeta 11,5 milhões de pessoas.

Não é difícil conhecer alguém que sofre ou sofreu com a depressão. Seja por causa de uma crise financeira ou após o fim de um relacionamento, por exemplo, os sintomas são os mesmos: tristeza profunda, que não passa, desânimo.

Segundo o pastor Stanley Vaz, responsável pelo Pastor Online, a criação de um canal específico de ajuda para pessoas com depressão surgiu da necessidade percebida nos atendimentos online. “Observando as estatísticas do Pastor Online referentes aos motivos da procura pelo atendimento nos deparamos com um alto índice de pessoas sofrendo com depressão. Por esse motivo resolvemos agir."

A Universal criou então um canal para atender especificamente a essas pessoas, por meio do endereço http://comoepossivel.com/. "Essa campanha visa alcançar essas pessoas e prover a ajuda que pode reverter esse quadro”, explica o pastor Stanley.

Até agora, mais de 20 mil pessoas já entraram em contato solicitando ajuda.

No site estão disponíveis três alternativas para quem precisa de auxílio: telefone, chat ou e-mail. O pastor explica que via chat a pessoa é atendida em tempo real, por pastores e esposas de pastores. No acesso via e-mail, a pessoa receberá as instruções devidas.

Uma palavra certa

Pela segunda vez ele estava prestes a tentar o suicídio. Sofrendo com depressão, ao entrar no Facebook para deixar uma mensagem de despedida aos amigos, o microempresário Jefferson Souza, de 20 anos, soube do canal e foi atendido por um pastor. “Naquele momento, vendo algumas atualizações nos perfis, notei uma postagem do bispo Macedo, com um link que chamava para o Pastor Online, o que atraiu a minha atenção. Acabei acessando e ali desabafei. O pastor me orientou e eu senti uma alegria que nunca tinha experimentado antes”, relata Jefferson, que no outro dia foi à Universal de sua cidade, conversou com um pastor pessoalmente e, desde então, voltou a frequentar as reuniões da Universal – ele já conhecia a Igreja e havia se afastado. Hoje, o jovem garante que a vida dele tem sido de paz, alegria, renovo, e que só tem motivos para agradecer a ajuda que recebeu.

E não só o Jefferson, mas milhares de pessoas têm sido diariamente ajudadas e encontraram a força de que precisavam para sair da depressão. Como é o caso da Érika, do Francisco e da Elis.

Assista ao depoimento deles no vídeo abaixo:

Eles são a prova viva de que a cura para a depressão é possível. Acesse http://comoepossivel.com/.

Compartilhe esse novo canal com os seus amigos e familiares.