Você contaria ao seu esposo que um amigo dele está lhe assediando?

Milhares de pessoas assistiram a um vídeo compartilhado nas redes sociais nos últimos dias. Nele, um homem agride outro que chega à sua casa. Ele coloca o visitante indesejado para fora com socos e pontapés e, ainda na rua, persegue o rapaz agredindo-o.

O vídeo foi feito por uma mulher que estaria sendo assediada pelo visitante, que até então era considerado amigo da família. Incomodada com a situação, ela revelou tudo ao seu marido, com quem armou a emboscada. A assediada chamou o paquerador para sua casa dizendo que o esposo não estaria e, quando ele chegou, as agressões tiveram início.

Contar é a melhor solução?

A Bíblia afirma que, após o casamento “não são mais dois, mas uma só carne” (Mateus 19.6). Como pode o casal ser considerado um só se existe segredos entre eles? Durante apresentação do programa “The Love School – A Escola do Amor”, o apresentador, Renato Cardoso, afirmou:

“Se você é casado, o seu cônjuge tem direito de acesso ao celular, ao computador, à sua conta bancária, à sua cueca suja e tudo o mais da sua vida. E se você esconde alguma coisa é porque você ou não entende nada de casamento ou tem algo a temer.”

Em um casal sempre deve existir diálogo e transparência. A mulher do caso acima não queria qualquer relação com o “amigo” do marido. Nem poderia deixar o seu esposo acreditando em uma amizade falsa. O que aconteceria se ele descobrisse que houve um flerte sem que tivesse sabido da situação? Certamente nada de bom.

“Todo relacionamento precisa ser construído sobre uma base sólida de confiança. Afinal, coisas muito importantes estão em jogo, como o seu futuro, os seus filhos, a sua segurança e a sua própria vida. Mentiras destroem a confiança e colocam tudo a perder”, afirma a também apresentadora do programa, Cristiane Cardoso

Essa base só pode ser construída com total sinceridade, sem segredo algum.

