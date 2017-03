UNP realiza palestra sobre valorização da mulher em presídio do Maranhão

Home > Ação Social

O grupo Universal nos Presídios (UNP) do estado do Maranhão realizou, recentemente, por meio dos voluntários, uma palestra sobre a valorização da mulher, na Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) do Monte Castelo, em São Luís, capital maranhense, que abriga cerca de 100 internos em regime semiaberto.

Dirigida aos internos, a palestra tratou de um assunto bastante interessante, com esclarecimentos sobre o valor da mulher para Deus, tanto na sociedade como na vida de cada um deles, ressaltando a importância da esposa para o marido, da mãe para o filho e vice-versa.

Todos os internos ganharam um cartão dos voluntários do grupo para que, posteriormente, pudessem presentear a esposa, mãe, a namorada ou quem assim desejasse.

Além dos internos, houve também a participação da equipe de funcionárias da UPR, entre as quais a assistente social, a pedagoga e professoras.

Sorteios e oração

Ao final do encontro livros como o “Casamento Blindado” (de autoria do casal Renato e Cristiane Cardoso) e DVDs da Terapia do Amor foram sorteados entre os presentes.

O pastor Venino Aragão, junto à esposa, Estela Maris Souza, fez uma oração especial por e todos.

