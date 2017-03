Posse de novo ministro do STF tem presença de representante da Universal

Home > Unicom

O bispo Domingos Siqueira representou a Igreja Universal do Reino de Deus na solenidade de posse de Alexandre de Moraes no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira (22).

Ele acompanhou a solenidade ao lado de outras autoridades também convidadas pela presidente do STF, ministra Cármem Lúcia, como o presidente da República Michel Temer, os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, além de governadores, prefeitos, ministros de Estado, parlamentares e presidentes de tribunais.

Após a solenidade, o representante da Universal cumprimentou o mais novo integrante do Supremo. "Disse a ele que o povo brasileiro deposita enorme esperança nos ombros de nossa suprema corte na superação da grave crise que o País atravessa", explicou o bispo Domingos.

Alexandre de Moraes é formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP/1990), onde obteve doutorado em Direito do Estado e livre-docência em Direito Constitucional. É professor associado da Faculdade de Direito da USP e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No biênio 2005-2007 foi nomeado para a primeira composição do Conselho Nacional de Justiça.

Ele foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo em dois períodos, de 2002 a 2005, e de janeiro de 2015 a maio de 2016, quando passou a ocupar o cargo de ministro de Estado da Justiça, no qual ficou até a 22 de fevereiro de 2017, quando foi nomeado ao STF pelo presidente da República, Michel Temer.

Alexandre de Moraes ocupa a vaga decorrente da morte do ministro Teori Zavascki.

(*) Com informações do STF