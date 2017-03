Leia a Bíblia em 1 ano - 82º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Êxodo 33

1. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque, e a Jacó, dizendo: À tua descendência a darei.

2. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus,

3. A uma terra que mana leite e mel; porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho.

4. E, ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios.

5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz; se por um momento subir no meio de ti, te consumirei; porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer.

6. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, ao pé do monte Horebe.

7. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial.

8. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda; e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda.

9. E sucedia que, entrando Moisés na tenda descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda; e o Senhor falava com Moisés.

10. E, vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava.

11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo; depois tornava-se ao arraial; mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda.

12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo; e tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos.

13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos; e considera que esta nação é o teu povo.

14. Disse pois: Irá a minha presença contigo para te fazer descansar.

15. Então lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui.

16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu p o v o ? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra?

17. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto, que tens dito; porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome.

18. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória.

19. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti; e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer.

20. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá.

21. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim; aqui te porás sobre a penha.

22. E acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado.

23. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas; mas a minha face não se verá.

João 13

1. Ora, antes da festa da páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim.

2. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse,

3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus,

4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu-se.

5. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha com que estava cingido.

6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim?

7. Respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois.

8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo.

9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça.

10. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora vós estais limpos, mas não todos.

11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair; por isso disse: Nem todos estais limpos.

12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito?

13. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou.

14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros.

15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.

16. Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou.

17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.

18. Não falo de todos vós; eu bem sei os que tenho escolhido; mas para que se cumpra a Escritura: O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar.

19. Desde agora vo-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou.

20. Na verdade, na verdade vos digo: Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.

21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, e afirmou, dizendo: Na verdade, na verdade vos digo que um de vós me há de trair.

22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava.

23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus.

24. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava.

25. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é?

26. Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão.

27. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa.

28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto.

29. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa; ou que desse alguma coisa aos pobres.

30. E, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite.

31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele.

32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar.

33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus: Para onde eu vou não podeis vós ir; eu vo-lo digo também agora.

34. Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.

35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.

36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás.

37. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida.

38. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes.

Provérbios 10

1. Provérbios de Salomão: O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe.

2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.

3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos.

4. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece.

5. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na sega é filho que envergonha.

6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos.

7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá.

8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado.

9. Quem anda em sinceridade, anda seguro; mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido.

10. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado.

11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos.

12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados.

13. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento.

14. Os sábios entesouram a sabedoria; mas a boca do tolo o aproxima da ruína.

15. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína.

16. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso, ao pecado.

17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro.

18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato.

19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio.

20. Prata escolhida é a língua do justo; o coração dos perversos é de nenhum valor.

21. Os lábios do justo apascentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento.

22. A bênção do Senhor é que enriquece; e não traz consigo dores.

23. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento; mas para o homem entendido é o ter sabedoria.

24. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido.

25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo.

26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam.

27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados.

28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá.

29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniqüidade.

30. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra.

31. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada.

32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos, só perversidades.

O que você aprendeu com a leitura de hoje? Deixe o seu comentário.

E não desanime. Continue firme para ler a Bíblia em 1 ano, aqui no Universal.org.

Acompanhe a leitura do 81º dia clicando aqui.

Acompanhe a leitura do 83º dia clicando aqui.

Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã.