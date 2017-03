Grupo Filhos Universal realiza mais uma edição do "Dia do Presente"

Home > Notícias da Universal

Ganhar presentes é algo maravilhoso. Mas, para os integrantes do projeto Filhos Universal, tão bom quanto receber é dar. Prova disso é que o grupo realizou mais uma edição do “Dia do Presente”, no último dia 18 de março, uma ação cultural que promove a leitura, o incentivo à cultura e a evangelização.

Em todo o Brasil, 120 mil pessoas foram surpreendidas ao receber um livro, cuidadosamente embalado. Sim, surpreendidas. Afinal, não é todo dia que se ganha um agrado sincero de um desconhecido. “Alguns perguntavam se era pegadinha ou piada, pois hoje em dia não é comum receber algo de graça. Também vimos a alegria em muitos rostos”, relata o pastor Robson Lima, responsável pelo Filhos Universal. “No final do dia estava cansado, mas muito feliz. Creio que o nosso objetivo foi alcançado, pois tivemos a oportunidade de ajudar as pessoas com a leitura de livros especiais.”

A ação também aconteceu em outros países, como Argentina, Espanha e Holanda.

Dar é bem melhor

O sorriso era marca na expressão dos participantes da ação. “Foi uma experiência incrível, maravilhosa. Não distribuímos apenas presentes, mas levamos vida, as pessoas se sentiam especiais”, diz Luiza Breve, que presentou os pedestres em São Paulo. Só na capital paulista, mais de 12 mil pessoas foram evangelizadas.

Marcos Vinícius, também de São Paulo, pôde evangelizar uma pessoa que estava longe da presença de Deus. “Eu presencie uma moça que está afastada e perto de terminar um relacionamento. Quando ela viu o presente, disse que ia voltar para a Igreja e frequentar a Terapia do Amor. Valeu a pena todo o esforço.”

Já no interior do Maranhão, o movimento chegou até a aldeia do Morro Branco. “Não tem dinheiro que pague o sorriso e a gratidão dos índios. Uma índia me abraçou e disse: ‘Obrigada por me fazer sorrir’. Foi emocionante, amei essa experiência”, conta Ester Becker.

Veja abaixo a galeria de fotos da ação pelo Brasil: