Auxílio ao próximo

O desejo de auxiliar o próximo que pulsa na Universal ultrapassa as reuniões e paredes das igrejas. Ele também mobiliza voluntários para auxiliar pessoas que passam por situações de perda, seja por causa de acidentes ou desastres naturais.

Um exemplo disso foi o atendimento a vítimas de um tornado na cidade de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Voluntários da Força Jovem Universal (FJU) e do grupo de Evangelização se uniram para atender a população atingida pelos ventos de aproximadamente 150 quilômetros por hora, que, no dia 12 de março último, deixaram um morto, 70 feridos, 500 famílias desabrigadas e destruíram cerca de 300 casas. O prefeitura decretou situação de calamidade pública no local.

Para atender as vítimas, os grupos se uniram numa grande mutirão de solidariedade. “O voluntariado é um dever de todo cidadão, e para nós é uma satisfação acudir o próximo. Não podemos nos omitir numa situação tão crítica como essa. Imediatamente nos mobilizamos para dar assistência e conforto espiritual às famílias que perderam seus lares”, disse o responsável pelo FJU do Rio Grande do Sul, bispo Augusto Albuquerque.

Os voluntários entregaram cestas básicas, água, produtos de higiene, colchões e roupas. Também ofereceram assistência social, com corte de cabelo e aferição de pressão, entre outros cuidados de saúde. Durante um momento de fé, as famílias receberam ainda uma oração especial.

“Foi muito bom ter recebido esse apoio e a oração. Eu e minha família estávamos muito tristes, mas com a visita recebemos ânimo para recomeçar”, conta o operador de guindastes veiculares Dario Pereira dos Reis, que diz ter recobrado forças para reconstruir o seu lar..

Incêndio em São Paulo

No início de março, um incêndio atingiu a favela de Paraisópolis, localizada na zona sul de São Paulo. As chamas destruíram pelo menos 50 barracos e deixaram centenas de pessoas desabrigadas.

Para auxiliar a comunidade, voluntários da Universal realizaram um grande evento no local. Mais de 3 mil pessoas receberam atendimento de médicos, dentistas, advogados, assistentes sociais e conselheiros tutelares. Foi montado também um espaço com diversão para as crianças e distribuídas 400 cestas básicas.

