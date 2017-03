4 palavras que o homem nunca dever dizer à mulher

Home > Vida a Dois

Muitas vezes, na intenção de ajudar, o homem cai no erro de falar para a mulher algo que vê de errado nela ou que ela pode melhorar na sua aparência. Quando faz isso, é como se detonasse uma bomba na autoestima da mulher, fazendo-a despencar.

Por isso, homens, prestem atenção: se quiserem viver dias felizes ao lado de sua esposa ou namorada, nunca se dirijam a ela para pronunciar as seguintes palavras:

“Você está muito gorda” (ou magra, feia); "O seu cabelo está esquisito", ou qualquer outra coisa que diz respeito negativamente à aparência de sua companheira.

O apresentador do programa "The Love School - A Escola do Amor", Renato Cardoso, reconhece que essa é uma tarefa muito difícil para os homens, já que cedo ou tarde a mulher irá lhes perguntar e acabará colocando-os numa situação difícil. Mas aconselha: “O homem nunca deve, na sinceridade dele, falar o que falaria, por exemplo, para um amigo. Para um amigo ele falaria normalmente e o amigo não ficaria ofendido por isso.”

Ele explica que, assim como faz parte da essência do homem se sentir forte, seguro, ter aquele orgulho masculino, ser o cabeça, o líder, não se sentir minimizado, ridicularizado nesse ponto, faz parte da essência da mulher, de forma geral, ter a necessidade de se sentir atraente, bonita aos olhos do marido.

Então se, mesmo discretamente e com a melhor das intenções, ele insinuar que ela está gorda, dizendo, por exemplo, que precisa ir para academia, certamente vai gerar na companheira vários pensamentos e sentimentos negativos em relação a si mesma e ao relacionamento, fazendo-a se sentir inadequada e inferior.

“Apesar de perguntar, ela não quer ouvir a verdade”, observa Renato.

A natureza da mulher

Cristiane ressalta que a mulher sabe que o homem, diferentemente dela, é muito visual. “Então, quando o marido fala que ela está gorda, a mulher entende que ele está querendo dizer que ela está feia, que há mulheres mais bonitas que ela e que está perdendo o amor dele.”

A insegurança, infelizmente, faz parte da natureza da mulher, principalmente em relação à aparência. E o mundo, a mídia e a moda intensificam ainda mais essa insegurança nela, tendo em vista que é bombardeada quando se fala de estética, moda, beleza. As campanhas são, na sua maioria, direcionadas à mulher. É dela que é cobrado um padrão de beleza, não do homem. A moda dita o que a mulher tem de vestir, como ela tem que ser. “Então, quando o marido faz algum comentário negativo sobre a sua aparência é como se ele tocasse na ferida dela”, ressalta Cristiane.

Por isso, homem, se você quer ao seu lado uma mulher segura de si, autoconfiante e feliz, nunca a compare com outra mulher. Em vez disso, a elogie quando colocar uma roupa que lhe agrada e certamente ela usará mais vezes roupas assim. Trabalhe a autoestima da sua esposa ressaltando as qualidades dela, falando coisas positivas, e nunca negativas.

Em tempo: Homens, não se preocupem, em breve escreveremos sobre as 3 palavras que a mulher nunca deve falar ao homem. Aguardem.

