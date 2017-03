Voluntários da Universal promovem almoço para famílias de internos da Fundação Casa

Home > Ação Social

Há 20 anos a Universal realiza um trabalho de assistência espiritual e social aos jovens internos da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), antiga Febem.

Além das visitas e reuniões realizadas semanalmente nas unidades, os voluntários também dão assistência às famílias desses jovens e adolescentes privados do convívio da sociedade.

Todo primeiro domingo de cada mês é oferecido um almoço a elas.

Os voluntários aproveitam o dia de visitas para convidá-las para participar desse encontro, cujo objetivo é não somente proporcionar uma boa refeição — já que a maioria sai de casa no dia anterior ou antes do dia amanhecer —, mas, principalmente, orientá-las e dar uma palavra de fé e esperança.

Nesses encontros também são feitas doações de roupas, calçados e livros. E ainda essas pessoas podem aliviar a tensão e o estresse do dia com apresentações de peças teatrais e música ao vivo.

Os almoços são realizados no bairro do Brás — região central da capital paulista —, na rua Carlos Botelho, 303. Por conta da localização, as unidades beneficiadas são as mais próximas, que é o caso das unidades da Vila Maria e Brás.

Para finalizar o encontro, que reúne cerca de 40 familiares por vez, o pastor Ulisses Gomes — responsável pelo trabalho de evangelização na Fundação Casa — realiza uma oração e fala da importância da família na recuperação do jovem e do adolescente.

Para saber mais sobre o trabalho da Igreja na Fundação Casa, ou se deseja ser um voluntário, procure uma Universal mais próxima de sua casa e informe-se.