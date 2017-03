E a história se repete

Home > Comportamento

A semana prometia ser inesquecível para a atriz Emma Watson. E realmente foi, todavia, não da maneira como ela esperava. A atriz, de 26 anos, famosa por estrelar a saga “Harry Potter”, estava estreando mundialmente um dos filmes mais aguardados dos últimos anos, “A Bela e a Fera”. Entretanto, uma notícia superou a expectativa da trama: fotos íntimas de Emma vazaram na internet.

“Fotos de uma sessão de prova de roupas que Emma fez com um estilista há 2 anos foram roubadas. Não são fotografias nuas. Advogados foram acionados e não faremos mais comentários a respeito”, informou, em nota, a assessoria de imprensa da atriz.

E o caso de Emma não foi o único nos últimos dias. As atrizes Amanda Seyfried (”Cartas para Julieta”), Jillian Murray (“Garotas Selvagens 4”) e Mischa Barton (“The O.C., um Estranho no Paraíso”) também tiveram fotos divulgadas na internet. Entretanto, no caso de Amanda e Jillian, as imagens mostram as atrizes nuas. A situação de Mischa é pior ainda, pois, além de fotos sem roupas, há imagens feitas durante relações sexuais.

Crime recorrente

Há casos de criminosos condenados até mesmo à prisão por expor a intimidade alheia dessa forma, porém, isso não inibe quem tem más intenções, homens que abusam da confiança das mulheres para divulgar fotos encaminhadas apenas para eles; ou os que têm conhecimento tecnológico para invadir celulares e computadores pessoais e roubar essas imagens.

Sabendo dessa enxurrada de crimes virtuais cometidos contra a intimidade das mulheres, é preciso tomar cuidado.

“É preciso entender a importância de se ter limites em tudo na vida. Estamos acostumados a determinar limites para as crianças, mas são os adultos que mais têm necessidade deles”, afirma a escritora Cristiane Cardoso, autora do best-seller “A mulher V – Moderna, à moda antiga”.

Esse limite deve ser a fronteira que separa o que é saudável, benéfico para cada um, de comportamentos que podem, futuramente, acarretar algum mal. Cristiane explica que, “independentemente se existe alguém nos vigiando ou checando os nossos e-mails e mensagens, a nossa maneira de viver deve ser livre de tudo o que possa sujar a nossa consciência”.

Portanto, da próxima vez que alguém sugerir que você faça fotos ou vídeos íntimos, ou você mesmo decida fazer, pense muito bem sobre as consequências que esse ato pode acarretar.

Você já passou por alguma situação semelhante? Compartilhe a sua experiência nos comentários e nos conte como agiu para resolver o problema.