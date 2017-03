Qual a idade certa para casar?

Home > Vida a Dois

Um estudo realizado pelo Banco Mundial revelou que o Brasil ocupa a quarta colocação entre os países que mais apresentam casos de casamento infantil no mundo, atrás apenas de Índia, Bangladesh e Nigéria. Somente entre as mulheres, 36% se casaram antes de completar 18 anos de idade.

A legislação brasileira proíbe o casamento antes dos 18 anos, com exceção dos casos em que o jovem tem 16 ou 17 anos de idade e autorização dos pais para o matrimônio. Apesar da lei, muitos se casam, todos os anos (casamento que pode ser anulado pela Justiça assim que notificado). De acordo com o Banco Mundial, os principais fatores para esses matrimônios são gravidez precoce e busca por segurança financeira.

Por que existe uma lei?



“É importante a pessoa ter um mínimo de maturidade para começar um relacionamento sério”, afirma o escritor Renato Cardoso, no livro “Namoro Blindado”. “Há uma razão por que existem leis que proíbem pessoas abaixo de uma certa idade de fazer determinadas coisas, como comprar bebida alcoólica, dirigir um automóvel ou se casar, por exemplo. São atividades que exigem certa maturidade. São leis indiscutíveis, porque todos sabem que são para a proteção dessas próprias pessoas.”

É impossível generalizar, mas a maioria dos jovens não está pronta para assumir um compromisso tão sério quanto um casamento. Essa é uma responsabilidade que se levará para a vida toda.

“Entrar em um relacionamento sem estar pronto mentalmente, emocionalmente e espiritualmente é suicídio amoroso. É assim que muitas pessoas perdem um ótimo relacionamento, ou pior: perdem a si mesmas dentro da relação”, explica Renato.

É preciso ter uma definição

O importante é que cada casal primeiro esteja preparado para tomar a decisão e, só depois, se case. Estar preparado é ter maturidade e saber exatamente quais são os objetivos na vida (profissional, acadêmica, financeira e, especialmente, espiritualmente).

“Um relacionamento amoroso também tem os seus riscos e perigos que não são tão aparentes para uma pessoa muito jovem. Lembra dos enganos do coração? A criança é 100% coração e o jovem 99%. Por isso, quase sempre as paixões que nos acontecem antes dos 16 ou 17 anos são marcadas por erros, decepções, dores e corações partidos. Apesar dessas paixões serem passageiras, as consequências delas podem não ser.”

Você não precisa ter uma carreira, faculdade, casa própria, carro ou uma conta bancária recheada para começar a namorar. Mas se vai namorar para casar, vai precisar ter no mínimo, antes de começar a namorar, uma definição sobre para onde você está caminhando na sua vida profissional e financeira.

“A proposta para os jovens é: comece a pensar sobre casamento entre os 20 e 25 anos. E, se vocês decidirem ter filhos, planejem e reavaliem a questão de tempo, finanças e prioridades.”

