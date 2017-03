Nunca desista dos seus sonhos

Home > Reflexão

Uma jovem francesa de 21 anos realizou o sonho de ser a garota do tempo de uma emissora após promover uma campanha em uma rede social, em que pedia o apoio dos internautas para alcançar o seu objetivo.

Mélani Ségar tem Síndrome de Down e estava determinada a mostrar para todos que ser diferente não a torna incapaz.

Após receber o apoio de mais de 200 mil pessoas, Mélani foi convidada pelo canal francês France 2 a apresentar a previsão do tempo em um dos telejornais da emissora. Ela teve o acompanhamento da jornalista Anays Bedamir, que ficou admirada com o desempenho da jovem.

Assista abaixo ao vídeo da apresentação de Mélani:

Mélani mostrou com o seu exemplo que a realização de um sonho não depende de fatores externos ou de terceiros, mas, fundamentalmente, de acreditarmos nele, e que somos, sim, capazes de realizá-lo, ainda que ninguém mais acredite nisso.

Aliás, todas as histórias de superação são chamadas assim justamente porque os seus protagonistas não olharam para as suas limitações e não se preocuparam com o que as pessoas ao redor pensavam ou falavam a respeito. Eles creram e tomaram não uma, mas várias atitudes para tornar o seu sonho realidade. Eles não desistiram na primeira tentativa. Aliás, elas não se deram outra opção, senão alcançar o objetivo.

Não existe sonho impossível, o que existe são sonhos desacreditados pelo seu próprio dono. E, neste caso, realmente ele jamais será uma realidade, já que o principal interessado não faz nada para que aconteça.

O Senhor Jesus disse: “... Tudo é possível ao que crê.” Marcos 9.23

É preciso crer em si mesmo e, sobretudo, em Deus.

Deus nos capacita

Talvez você tenha um sonho, mas não se considera capaz de realizá-lo. Sente-se impotente diante dos obstáculos que precisa transpor para alcançar esse objetivo.

Pois saiba que esse sonho foi colocado dentro de você pelo próprio Deus, e se Ele colocou é porque lhe dará condições de realizá-lo. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses: “Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade.” Filipenses 2.13

Não se preocupe, pois Ele conhece as nossas limitações, mas Ele prometeu que nos capacitaria:

“Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus.” 2 Coríntios 3.5

Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, também não se via em condições de tamanha responsabilidade. Mas Deus o tranquilizou dizendo:

“Vai, pois, agora, e Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.” Exôdo 4.12

Ele diz o mesmo para você neste exato momento: “Vai. Eu serei contigo!”

Gostou? Compartilhe nas redes sociais.