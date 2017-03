Bispo Clodomir Santos realiza concentrações de fé pelo Brasil

Home > Notícias da Universal

“Em Meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão.” Marcos 16.15-18

Com a finalidade de cumprir a Palavra de Deus, o bispo Clodomir Santos vem realizando, por todo o Brasil, a "Concentração de Fé e Milagres".

O encontro já passou por Mato Grosso do Sul, com a presença de mais de 13 mil pessoas; Mato Grosso, que recebeu 10 mil pessoas; Paraná, com quase 30 mil participantes; Acre, onde compareceram aproximadamente 7 mil pessoas; e Rondônia, que reuniu mais de 18 mil pessoas, todos em busca de cura, libertação e transformação de vida, além do verdadeiro encontro com Deus. Centenas de milagres aconteceram nessas concentrações.

O bispo Clodomir Santos tem destacado que, quando uma pessoa é liberta e salva, nada a ilude, e ela se torna uma ganhadora de almas. “Quando você é salvo, você não vive em função de nada, nada lhe ilude. O brilho deste mundo não lhe ilude, você deixa de viver em função de coisas e pessoas. Você passa a viver em função da pessoa dEle, e Ele lhe honra e lhe proporciona o melhor.”

E você, também precisa de um milagre em sua vida? Então não deixe de participar de uma reunião em uma Universal mais próxima de sua casa. Clique aqui e encontre o endereço.

