Reportagem especial da Record TV mostra a importante missão do grupo Universal nos Presídios

O programa Domingo Espetacular exibido ontem, 19 de março, pela Record TV, mostrou a importante atuação dos milhares de voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) em todo o Brasil. Um trabalho silencioso, apesar de atuarem há pelo menos 30 anos em centenas de presídios pelo País.

Idealizado pela Universal, o UNP é atualmente coordenado pelo bispo Eduardo Guilherme.

A reportagem especial mostrou a dedicação dos voluntários, como agem, onde vivem e o que fazem. Inclusive, muitos deles já estiveram na posição inversa, ou seja, reclusos. Mas, graças a esse trabalho, encontraram um meio de mudar de vida.

Respeitados, queridos e bem-vindos, esses voluntários estão sempre prontos a ajudar no que for preciso, tanto os reclusos como os familiares deles, do lado de fora de cada presídio que visitam.

Se você perdeu a reportagem especial, assista no vídeo abaixo:

Mais informações sobre o UNP, acesse o blog oficial, clicando aqui. Pessoalmente, procure uma Universal mais perto da sua casa.

