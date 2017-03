Não cometa o erro de Salomão

Home > Reflexão

"Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dEle, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria..." Eclesiastes 2.24-26

As palavras acima foram destacadas pelo rei Salomão, o homem mais sábio e mais rico entre os reis da Terra em sua época, de tal modo que até mesmo a rainha de Sabá decidiu visitá-lo para ver se era verdade o que diziam sobre o reinado dele. A rainha ficou impressionada com a sabedoria de Salomão e com a prosperidade de Israel.

E, pelo trecho bíblico acima, vemos que o próprio Salomão, mesmo com o sucesso que tinha, acreditava ser impossível alcançar a felicidade sem ter a presença de Deus.

“A gente tem mil e uma lições positivas para aprender com Salomão. Mas ele cometeu um erro que nenhum de nós pode cometer: que é cair na besteira de pensar que sem Deus nós podemos alguma coisa”, enfatizou o bispo Edson Costa durante palestra no Congresso para o Sucesso, realizado no Templo de Salomão, na capital paulista.

Não há prazer nos desejos da carne

Em Eclesiastes, capítulo 2, Salomão lamenta: “Disse eu no meu coração: Ora vem, eu te provarei com alegria; portanto goza o prazer; mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: Está doido; e da alegria: De que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne (regendo, porém, o meu coração com sabedoria), e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas; edifiquei para mim casas; plantei para mim vinhas.”

Na passagem acima, Salomão confessa que deu ouvidos ao próprio coração e viu que isso era enganoso. Chegou à conclusão de que não vale a alegria da carne quando se sente um vazio por dentro.

“No livro de Eclesiastes, você vê a decadência de um homem. Ele não diz ‘Deus me deu’, ele diz ‘eu conquistei’; ‘Fiz isso para mim’; ‘Fiz aquilo para mim’. Mas, no final, ele escreve que tudo isso é correr atrás do vento e vaidade: ‘Porque eu não tinha mais prazer em nada disso.’ Deus tirou de Salomão o prazer pelas coisas. Deus não poderia lhe tirar a riqueza, porque era promessa – Ele não podia voltar atrás em Sua Palavra. Salomão perdeu o prazer pelas coisas, porque se esqueceu de Deus”, analisou o bispo.

E ainda, ao finalizar a sua mensagem, o bispo Edson acrescentou: “Eu quero que você entenda que vai prosperar, vai ficar rico, porque você decidiu isso. E já que decidiu, não tem como: cedo ou tarde, vai chegar lá. Mas quando chegar lá, não caia na besteira de Salomão de achar que foi a força do seu braço que fez isso. Foi o seu Deus, pela infinita misericórdia dEle. Nunca abandone o seu criador, nunca coloque o dinheiro acima da sua reputação, nunca coloque o dinheiro acima de seu caráter e muito menos acima da sua comunhão com Deus. O dia que você fizer isso, acabou o seu prazer pela vida.”

