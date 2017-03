Na tentativa de se encaixar no "esporte", lutadores de MMA perdem a vida

Home > Comportamento

O MMA tem se popularizado nos últimos anos e nele os competidores podem usar diversos estilos de luta. Mas, mesmo adquirindo adeptos e torcedores, pela lei brasileira ele ainda não é considerado um esporte e continua sem regulamentações.

E não é só no ringue que vale tudo para vencer. Os lutadores também não medem esforços e riscos para se encaixar nas “regras”. Uma prática que tem se popularizado é a da desidratação extrema para perder peso rapidamente e poder competir em categorias que exigem um peso mais leve.

Uso de diuréticos, dieta restritiva, horas de sauna e até correr enrolado em plástico. Tudo serve para perder líquido e o máximo de peso possível. O problema é que as consequências também são extremas. Em 2013, o lutador brasileiro Leandro "Feijão" Souza sofreu um infarto no dia da pesagem, após tentar perder 15 quilos em uma semana. Ele já havia tomado diuréticos e morreu dentro de uma sauna.

A equipe de reportagem da BBC também acompanhou um lutador inglês enquanto ele tentava perder 7 quilos em menos de 1 dia para disputar uma competição como peso galo. Dean Garnett não come nem bebe absolutamente nada para alcançar o seu objetivo e também usa as estratégias citadas acima para eliminar mais líquido. "Qualquer coisa que sai do meu corpo agora — urina, fezes, suor — é peso perdido", comentou à BBC. Ao ser perguntado como se sentia disse: "Não estou muito longe da morte."

Ainda não há estudos sobre os efeitos a longo prazo desses hábitos. Em busca de sucesso e fama nos octógonos, lutadorers tomam atitudes irresponsáveis movidos pelo sentimento, o conhecido corrupto coração (leia na Bíblia Jeremias 17.9). “Ninguém verdadeiramente sabe quão mal ele é. Você gostaria de seguir alguém cujo nível de maldade desconhece? Mas, quando você segue o seu coração, é exatamente isso que está fazendo, ou seja, uma receita para destruir a sua própria vida”, explica o escritor Renato Cardoso.

Somos apresentados, diariamente, a diversas propostas de ganhar ou perder certas coisas de forma rápida e fácil, mas que podem trazer consequências terríveis. É preciso pensar antes de aceitá-las, principalmente quando a decisão a ser tomada pode alterar o bem-estar do seu corpo, mente e vida espiritual. “Eu devo deixar a minha inteligência me guiar e não os meus sentimentos. Faça o que é certo, não importa o que você sinta, e o fruto dessas atitudes será muito melhor”, aconselha Renato.

