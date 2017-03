FJU promove ação social em parque da República Dominicana

Home > Internacional

O Projeto Cidadania do grupo Força Jovem Universal (FJU) da República Dominicana (localizada na região do Caribe), como em todo o mundo, é responsável pela realização de ações sociais que têm como objetivo trazer uma vida melhor aos cidadãos de comunidades desfavorecidas, asilos, orfanatos, entre outros lugares.

Voluntários do grupo, que é coordenado pelo pastor Ederson dos Santos, promovem uma série de prestações de serviços, em áreas distintas, como higiene pessoal (corte de cabelo e manicure), doação de roupas e alimentos, bem como tudo o que é necessário para melhorar a vida do próximo.

Esse trabalho de conscientização abrange vários aspectos, como a importância do exercício da cidadania na hora de votar, o respeito que se deve ter com o próximo, o cuidado com o patrimônio público, entre outros tópicos imprescindíveis para se tornar um cidadão do bem e consciente de seus atos.



Por isso, recentemente, com a preocupação de proporcionar um dia diferente, bem como conscientizar os frequentadores do Parque Enriquillo, localizado na capital dominicana, Santo Domingo, sobre a importância de manter o espaço público limpo, os voluntários do FJU se uniram e realizaram um “mutirão da limpeza”.

Eles retiraram lixo jogado no chão, folhas secas e todo tipo de resíduo que danifique o lugar e cause problemas futuros ou até comprometa o bem-estar das pessoas que por ali passam diariamente. Também entregaram às pessoas que passavam folhetos com mensagens que diziam “Comece hoje ... Salve o amanhã".

