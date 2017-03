A sua força está na consagração a Deus

Home > Reflexão

Qual o segredo para vencer todas as lutas e problemas e ser uma pessoa forte espiritualmente?

Embora não seja recente, a mensagem é uma verdadeira lição de fé para aqueles que desejam verdadeiramente ver Deus em suas vidas.

A força de uma pessoa para vencer as lutas é vista no empenho que ela tem para obedecer a Palavra de Deus. Enquanto ela tiver forças para andar em obediência à vontade de Deus, terá também forças para vencer os problemas, pois não há barreira invencível para aqueles que têm disposição para obedecer.

Mas, quando ela perde a força para sacrificar e deixa de andar em obediência aos conselhos de Deus, certamente lhe faltará também a força necessária para vencer as lutas e os obstáculos que surgirão diante dela.

Salomão, ao construir o Templo, aplicou toda a sua força e coragem, dedicando-se e atentando-se a todos os detalhes para dar a Deus o melhor de si. Porém, mesmo com todo empenho e zelo que teve durante a construção do lugar sagrado e após a conclusão da obra, apresentado-a a Deus, não houve da parte do Senhor nenhuma manifestação.

Ainda faltava algo para concluir tudo que Salomão havia feito:

“E o rei e todo o Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do SENHOR. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao SENHOR, vinte e duas mil vacas e cento e vinte mil ovelhas; assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do SENHOR.” 1 Reis 8.62,63

Embora o Templo já estivesse pronto, ainda não estava consagrado a Deus. Somente quando Salomão ofereceu o sacrifício no altar daquela Casa é que ela de fato foi consagrada ao Senhor. Sem sacrifício não há consagração.

Tenha disposição para sacrificar

O mesmo se dá em relação à nossa vida. E o que significa ser consagrado? Significa ser separado para Deus.

Somente aqueles que têm disposição para sacrificar a vida, sacrificar as suas vontades, é que de fato são separados para Deus. Enquanto você levar uma vida de sacrifício e renúncia será sempre uma pessoa consagrada para Deus e Ele promete colocar o nome dEle dentro de você. Como disse a Salomão:

“O SENHOR tornou a aparecer a Salomão; como Lhe tinha aparecido em Gibeom. E o Senhor Lhe disse: Ouvi a tua oração, e a súplica que fizeste perante Mim; santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o Meu nome para sempre; e os Meus olhos e o Meu coração estarão ali todos os dias.” 1 Reis 9.2,3

Talvez, assim como o Templo estava pronto, com tudo em seu devido lugar, a sua vida também esteja toda em ordem. Você é uma pessoa correta, um cristão exemplar: ora, jejua, lê a Bíblia diariamente, é dizimista e frequenta as reuniões de membro. Por isso, não entende por que a sua vida não anda, apesar de fazer tudo certo.

A resposta está na falta de disposição para sacrificar, renunciar à sua vontade para agradar a Deus. Daí a razão pela qual os seus inimigos sempre prevalecem contra você. Porque a força para vencê-los está na sua consagração, na sua comunhão com Deus. Se não há sacrifício, não há consagração, sem consagração não há a presença de Deus e sem a presença de Deus você será espiritualmente vulnerável aos ataques do mal e será derrotado até por inimigos mais fracos do que você.

Hoje o Templo somos nós

Não foram a Arca da Aliança ou os utensílios de ouro, tampouco a oração de Salomão que consagraram o Templo. A oração de Salomão não fez Deus descer. Foi quando Salomão apresentou o sacrifício no altar que Deus se manifestou e a consagração aconteceu.

Quando há consagração, há a presença da Santíssima Trindade e, quando a Santíssima Trindade habita numa pessoa, por mais que aos olhos humanos essa pessoa seja considerada fraca, ela vencerá a tudo.

Não basta vir à igreja, você tem de ser uma pessoa consagrada a Deus. Os consagrados vencem, conquistam, se destacam, fazem a diferença, porque têm dentro de si a Santíssima Trindade. Então o conselho que Deus nos dá é que vivamos uma vida de sacrifício. O segredo para você se destacar neste mundo de leões ferozes é levar uma vida de obediência, uma vida de sacrifício.

Se Deus não tem aparecido na sua vida é porque você não está fazendo o que deveria fazer.

Quando Salomão foi a Gibeom oferecer a Deus os mil holocaustos, naquela mesma noite Deus apareceu para ele, e disse:

“E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o SENHOR, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação; e ofereceu sobre ele mil holocaustos. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão, e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê.” 2 Crônicas 1.6,7

Deus não apareceu quando Salomão orou, Ele pareceu quando Salomão sacrificou. De nada adianta ser uma pessoa de oração, se não viver uma vida de obediência à Palavra de Deus. Se você não sacrifica as suas vontades, não renuncia ao pecado.

É importante observar que Deus só tornou a aparecer para Salomão quando ele sacrificou novamente, e um sacrifício ainda maior. Primeiro ele havia oferecido a Deus mil holocaustos, depois ele sacrificou 22 mil bois e 120 mil ovelhas.

Ou seja, Salomão não ficou limitado a oferecer a Deus sempre o mesmo sacrifício, ele fez além do que já havia feito, por isso, Deus tornou a aparecer para ele.

Quando foi que Deus apareceu na sua vida? Se até hoje Ele não apareceu é porque ainda não houve um verdadeiro sacrifício.

Ou talvez já tenha tido essa experiência, mas há muito tempo não acontece algo extraordinário em sua vida. Você nunca mais viu a Deus. Porque talvez você tem apresentado a Ele o mesmo sacrifício, ano após ano.

Se sua vida não mudou do lado de fora é porque você ainda não mudou do lado de dentro. Falta uma decisão diante de Deus. O sacrifício da obediência e da renúncia demonstra a sua vontade de querê-Lo de fato.

Você quer? Então demonstre.

(*) Texto baseado em mensagem do bispo João Leite durante reunião na Catedral Mundial da Fé, no Rio de Janeiro

