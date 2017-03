Voluntários levam apoio aos presos e aos seus familiares no litoral paulista

Home > Folha Universal

Três movimentos evangelísticos aconteceram, recentemente, na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo, envolvendo o grupo Universal nos Presídios (UNP).

O primeiro ocorreu no dia 1º de fevereiro, no distrito policial da cidade do Guarujá, onde 17 presos receberam uma palavra de fé.

Os voluntários fizeram uma visita a eles e entregaram em suas mãos livros da literatura cristã e ainda realizaram atendimento espiritual, além de orações para promover a paz entre todos.

Os familiares que estavam na porta do distrito também foram evangelizados. Os integrantes do UNP buscaram passar a fé para essas pessoas, muitas vezes angustiadas pela situação do ente querido, convidando-as a participar das reuniões em uma Universal mais perto de suas casas.

São Vicente

O segundo trabalho evangelístico aconteceu na porta do Centro de Detenção Provisória de Humaitá, o CDP de São Vicente, onde, no momento da ação, se concentrava um grande número de familiares de presos aguardando a entrada para a visita.

Os voluntários realizaram orações e fizeram atendimentos, tudo para que esses familiares pudessem ir ao encontro dos entes queridos sentindo-se mais leves e confiantes.

Praia Grande

Por último, o grupo visitou o Centro de Detenção Provisória de Praia Grande. Lá, os voluntários entregaram a familiares dos presos exemplares dos livros A Mente de um Viciado e 5 Passos para a Cura, de autoria do bispo Rogério Formigoni, doados por membros da Universal.

UNP sempre em ação

Quer saber mais a respeito do trabalho do grupo? Acesse a página oficial do UNP (facebook.com/programamomentodopresidiario) e fique informado de tudo o que acontece.

*Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP-SP)

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

