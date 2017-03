Você tem pensado em desistir?

Home > Reflexão

Quem disser que a caminhada rumo à Salvação e conquistas pela fé é fácil está mentindo.

Mesmo com Deus ao seu lado, o caminho é repleto de dificuldades, e, se você não alcançar o que deseja, pode ser tentado a caçar erros nEle ou em si mesmo e desistir. Se você não está passando por isso, um dia muito provavalemente passará e precisa saber que essa não é a escolha certa. Mas, como vencer?

Durante uma das edições do programa “Obreiros em Foco”, o bispo William Brigido trouxe uma mensagem aos que se encontram nessa situação. Acompanhe abaixo:

O segredo é ir em frente

É claro que também não é nada fácil seguir em frente enquanto se sente as dores de uma situação difícil.

A vendedora Juvina Tuane Oliveira (foto ao lado), de 26 anos, viveu na pele essa experiência e conta como superou um dos piores momentos de sua vida.

Aos 21 anos, ela namorava o homem que parecia ser o seu grande amor. Tinham os mesmos objetivos, ambos serviam a Deus como obreiros e já falavam em casamento. Até que ela recebeu a notícia que mudaria os seus planos. “Tudo corria aparentemente bem, mas um dia ele me ligou, começou a me elogiar, mas em seguida disse que não me amava mais, terminou comigo e desligou. Eu entrei em desespero. Como uma pessoa que dizia todos os dias que me amava, do nada, termina o relacionamento?”

A jovem entrou numa tristeza profunda e pensamentos negativos inundaram a mente dela. “Tentava imaginar o que tinha feito de errado para ele terminar e isso me machucava. Ideias de desistir da fé e sair da Igreja vinham constantemente à minha cabeça.”

O que a ajudou a resolver a situação, diz ela, foi colocar diante de Deus tudo que estava sentindo e pensando, além de se dedicar mais à vida espiritual. “Em uma noite, orei e perguntei a Ele porque estava passando por aquilo e pedi forças para não desistir. Afinal, se com Ele estava difícil, sem Ele tudo ia piorar. Ele me confortou e me deu forças para continuar.”

Não demorou muito para que a resposta chegasse. Ela foi informada de que o seu ex a havia traído e saiu da Igreja, por isso decidiu terminar. “Deus mostrou o cuidado que teve comigo, porque se tivesse casado com ele a decepção seria muito maior e, provavelmente, hoje não estaria na fé.”

Dois anos depois do ocorrido, Juvina conheceu Rafael Oliveira, que se tornaria o seu esposo (foto acima). “Estamos casados há 2 anos e hoje vejo que valeu a pena ter perseverado, pois amadureci e tenho um casamento abençoado. O meu marido é um presente de Deus na minha vida”, declara.

Está passando por um momento difícil e precisa desabafar? Acesse agora mesmo o Pastor Online e receba uma orientação espiritual.

Participe também das reuniões que acontecem na Universal e encontre forças para conseguir ir em frente. Clique aqui e encontre a igreja mais próxima da sua casa.